Кубок мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте, Лампич уступила 3 секунды, Ханна Оберг – 13, Виттоцци – быстрейшая в стрельбе
Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Победительница гонки шведка Ханна Оберг уступила ей 13 секунд.
Быстрее всех в стрельбе была итальянка Лиза Виттоцци, которая при этом не допустила ни одного промаха.
Кубок мира по биатлону-2025/26
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Женщины, спринт
Лыжный ход
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 17.19,1
2. Анамария Лампич (Словения) – 3,6
3. Ханна Оберг (Швеция) – 13,3
4. Лу Жанмонно (Франция) – 17,9
5. Эльвира Оберг (Швеция) – 22,1
6. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 24,8
7. Микела Каррара (Италия) – 26,7
8. Франциска Пройс (Германия) – 28,8
9. Лиза Виттоцци (Италия) – 29,8
10. Анна Магнуссон (Швеция) – 30,0...
17. Суви Минккинен (Финляндия) – 40,0
Скорострельность
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 39,9 (0)
2. Доротея Вирер (Италия) – 46,0 (1)
3. Эми Басерга (Швейцария) – 46,0 (2)
4. Франциска Пройс (Германия) – 46,2 (0)
5. Алена Городна (Украина) – 46,5 (1)
6. Жюлия Симон (Франция) – 47,3 (0)
7. Анна Гандлер (Австрия) – 47,4 (1)
8. Ханна Оберг (Швеция) – 47,5 (0)...
10. Суви Минккинен (Финляндия) – 48,0 (0)
22. Лу Жанмонно (Франция) – 51,1 (0)...
48. Эльвира Оберг (Швеция) – 55,6 (0)