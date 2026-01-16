  • Спортс
  Кубок мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте, Лампич уступила 3 секунды, Ханна Оберг – 13, Виттоцци – быстрейшая в стрельбе
Кубок мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте, Лампич уступила 3 секунды, Ханна Оберг – 13, Виттоцци – быстрейшая в стрельбе

Брезаз-Буше показала лучший ход в спринте в Рупольдинге, Виттоцци – стрельбу.

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Победительница гонки шведка Ханна Оберг уступила ей 13 секунд.

Быстрее всех в стрельбе была итальянка Лиза Виттоцци, которая при этом не допустила ни одного промаха.

Кубок мира по биатлону-2025/26

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Женщины, спринт

Лыжный ход

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 17.19,1 

2. Анамария Лампич (Словения) – 3,6

3. Ханна Оберг (Швеция) – 13,3

4. Лу Жанмонно (Франция) – 17,9

5. Эльвира Оберг (Швеция) – 22,1

6. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 24,8

7. Микела Каррара (Италия) – 26,7

8. Франциска Пройс (Германия) – 28,8

9. Лиза Виттоцци (Италия) – 29,8

10. Анна Магнуссон (Швеция) – 30,0...

17. Суви Минккинен (Финляндия) – 40,0

Скорострельность

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 39,9 (0)

2. Доротея Вирер (Италия) – 46,0 (1)

3. Эми Басерга (Швейцария) – 46,0 (2)

4. Франциска Пройс (Германия) – 46,2 (0)

5. Алена Городна (Украина) – 46,5 (1)

6. Жюлия Симон (Франция) – 47,3 (0)

7. Анна Гандлер (Австрия) – 47,4 (1)

8. Ханна Оберг (Швеция) – 47,5 (0)...

10. Суви Минккинен (Финляндия) – 48,0 (0)

22.  Лу Жанмонно (Франция) – 51,1 (0)...

48. Эльвира Оберг (Швеция) – 55,6 (0)

