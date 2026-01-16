Ханна Оберг одержала 13-ю победу в карьере, у Жанмонно – 30-й подиум, у Виттоцци – 33-й
Шведка Ханна Оберг одержала 13-ю победу на Кубке мира в карьере.
Шведская биатлонистка Ханна Оберг в 13-й раз в карьере победила на Кубке мира.
Сегодня Оберг выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Для нее это 38-я награда на КМ (13-13-12).
Второй финишировала француженка Лу Жанмонно, она поднимется на подиум в 30-й раз в карьере (14-9-7).
Бронзу завоевала итальянка Лиза Виттоцци, это ее 33-е попадание на подиум (9-12-12).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
