Виктория Метеля: «У нас на каждом старте не едут лыжи. Честно говоря, с такими лыжами мне даже не хочется выходить на старт»

Метеля: на каждом старте не едут лыжи, даже не хочется выходить.

Биатлонистка Виктория Метеля заявила, что на каждом старте у нее не едут лыжи.

Сегодня Метеля стала 11-й в спринте на этапе Кубка России в Демино. Победила Наталия Шевченко, Анастасия Халили финишировала второй, Кристина Резцова – третьей.

— Что сегодня не получилось?

— Я расстроена сегодняшним результатом. Сделала все, что от меня зависело, отдала все силы. Но у нас на каждом старте не едут лыжи, и это очень разочаровывает. Честно говоря, с такими лыжами мне даже не хочется выходить на старт.

— В чем причина, почему не едут лыжи?

— Я не знаю. У нас большая сервис‑бригада, которая ежедневно над этим работает, но, видимо, мы не можем подобрать тот самый вариант, который подойдет спортсменам и позволит им комфортно выступать, — сказала Метеля.