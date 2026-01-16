Наталия Шевченко: «На последнем круге надеялась удержать преимущество, но получилось еще добавить. Надеюсь, силы на пасьют остались»

Шевченко: в спринте надеялась удержать преимущество, но получилось еще добавить.

Наталия Шевченко высказалась о победе в спринте на этапе Кубка России в Демино.

Второй финишировала Анастасия Халили, третьей – Кристина Резцова.

— После второй стрельбы вы выигрывали 8 секунд у Халили, а в итоге получилось 22 секунды преимущества. С чем связано такое рвение на финишной прямой?

— Я прошла в свою силу. Настя [после болезни] пока не готова держать скорость последнего круга. Думаю, сейчас она потренируется, побегает гонки и выйдет на свои супербоевые кондиции. Я уходила с преимуществом в 8 секунд, надеялась его удержать, но получилось еще добавить — и это здорово. Надеюсь, силы на пасьют остались.

— Насколько вы сейчас ощущаете праймовое состояние, в котором мы привыкли видеть Наталию Шевченко?

— После Ижевска я чувствовала себя хорошо, сейчас тоже. Немного не могла настроиться на гонку — такой день был… ленивый, что ли.

— Поздно проснулись?

— Да, наверное. Все‑таки лучше стартовать в начале, перед мужчинами. Ты с утра встаешь, заряжаешься, а если старт в обед, появляется какая‑то лень, не хочется выходить на старт. Но потом на разминке я собралась и отстреляла чисто. Очень рада, — сказала Шевченко.