Кристина Резцова: «Когда уходила с рубежа, у меня в голове были слова дочери: «Мам, медаль надо. Хотя бы третье место»

Резцова: в спринте у меня в голове были слова дочери: «Мам, медаль надо».

Кристина Резцова прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Демино (3-е место).

«Я вчера разговаривала с дочерями, и старшая всегда говорит мне: «Мам, только первое место». А потом сбавляет обороты и добавляет: «Второе, третье — тоже можно».

Когда я уходила с рубежа и мне сказали, что я борюсь за тройку, у меня в голове были слова дочери: «Мам, медаль надо. Хотя бы третье место».

Я просто отдавала все, что могла. Каждый метр продумывала, как и каким ходом идти, где прибавить. Отдала все.

Была очень тяжелая гонка, именно функционально. Ноги забивались, трасса жесткая, поэтому было тяжело. Я очень рада, что получилось дотерпеть. Это действительно выстраданная медаль, — сказала Резцова.