Александр Логинов: «Я понимал, что сегодня нельзя форсировать скорость, потому что я пока еще до сих пор не могу отойти от болезни»

Логинов: понимал, что нельзя форсировать скорость после болезни.

Александр Логинов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Демино.

«Я понимал и осознавал, что сегодня нельзя форсировать скорость, потому что я пока еще до сих пор не могу отойти от болезни. Буквально: чуть пробегусь на улице — и начинаю откашливаться.

Сегодня так и вышло после первого круга. Я начал кашлять и, честно, уже немного перестал на подъемах выдавать все, на что способен.

Понимал, что надо идти с запасом и оставить силы на заключительную часть гонки», — сказал Логинов.