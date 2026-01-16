Александр Логинов: «Я понимал, что сегодня нельзя форсировать скорость, потому что я пока еще до сих пор не могу отойти от болезни»
Александр Логинов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Демино.
«Я понимал и осознавал, что сегодня нельзя форсировать скорость, потому что я пока еще до сих пор не могу отойти от болезни. Буквально: чуть пробегусь на улице — и начинаю откашливаться.
Сегодня так и вышло после первого круга. Я начал кашлять и, честно, уже немного перестал на подъемах выдавать все, на что способен.
Понимал, что надо идти с запасом и оставить силы на заключительную часть гонки», — сказал Логинов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
