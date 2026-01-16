Александр Поварницын: «Самочувствие пока не позволяет показывать высокие скорости на последнем круге»

Поварницын: самочувствие не позволяет показывать высокие скорости.

Александр Поварницын прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка России в Демино (4-е место).

Победу в гонке одержал Александр Логинов, вторым стал Кирилл Бажин, третьим – Роман Еремин.

— В стрельбе я поработал хорошо, на стойке не так быстро стрелял, как обычно. Старался работать над каждым выстрелом. По трассе мне повезло, Логинов уходил на второй круг, а я с первого вынырнул и стал ему в спину. На одном подъеме я вышел из‑под спины и понял, что если бы шел один, то не было бы такой скорости.

— На заключительном круге уже береглись, включали мозг, а не эмоции, понимая, что впереди еще гонки?

— Хотелось бы, конечно, беречь и включать мозг. Но, к сожалению, самочувствие пока не позволяет показывать высокие скорости на последнем круге. Я это чувствую и вижу. Не дает тело пока достаточно хорошо разогнаться, мышцы пока не в тех кондициях. Но очень доволен, как гонка сложилась, — сказал Поварницын.