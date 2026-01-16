Ирина Казакевич: «Я и Терещенко не выйдем на спринт. У нас был грипп, похоже, что гонконгский»

Казакевич: я и Терещенко не выйдем на спринт, был грипп, похоже, что гонконгский.

Ирина Казакевич объяснила, почему пропустит спринт на этапе Кубка России в Демино.

Гонка пройдет 16 января, начало – 14:00 по московскому времени.

«Я и Инна (Терещенко), к сожалению, не выйдем на гонку, это было решение тренера. Нам нужно немножко потренироваться, потому что болезнь не прошла бесследно. У нас был грипп, похоже, что гонконгский.

Будем готовиться дальше и надеяться, что получим разрешение выйти на масс‑старт», — сказала Казакевич.