Ирина Казакевич: «Я и Терещенко не выйдем на спринт. У нас был грипп, похоже, что гонконгский»

Ирина Казакевич объяснила, почему пропустит спринт на этапе Кубка России в Демино.
Гонка пройдет 16 января, начало – 14:00 по московскому времени.
«Я и Инна (Терещенко), к сожалению, не выйдем на гонку, это было решение тренера. Нам нужно немножко потренироваться, потому что болезнь не прошла бесследно. У нас был грипп, похоже, что гонконгский.
Будем готовиться дальше и надеяться, что получим разрешение выйти на масс‑старт», — сказала Казакевич.
