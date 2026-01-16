❄️ Кубок России. Спринт. Наталия Шевченко одержала победу, Халили – 2-я, Резцова – 3-я

Наталия Шевченко победила в спринте на Кубке России по биатлону в Демино.

16 января Наталия Шевченко одержала победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Демино. Альфа-Банк Кубок России по биатлону 3-й этап, Демино Женщины, спринт 1. Наталия Шевченко – 19.37,3 (0) 2. Анастасия Халили – 22,1 (0) 3. Кристина Резцова – 47,4 (2) 4. Виктория Сливко – 53,8 (1) 5. Тамара Дербушева – 1.00,4 (0) 6. Екатерина Суханова – 1.07,9 (0) 7. Анастасия Егорова – 1.08,9 (2) 8. Анастасия Гришина – 1.12,6 (0) 9. Анастасия Шевченко – 1.15,7 (0) 10. Анна Григорьева – 1.17,3 (0) 11. Виктория Метеля – 1.18,2 (1) 12. Ксения Довгая – 1.32,5 (0) 13. Жанна Максимович – 1.33,3 (0) 14. Елена Кулак (Беларусь) – 1.43,6 (0) 15. Владислава Гаврилова – 1.45,9 (0) Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Демино