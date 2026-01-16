❄️ Кубок России. Спринт. Наталия Шевченко одержала победу, Халили – 2-я, Резцова – 3-я
16 января Наталия Шевченко одержала победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Демино.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону
3-й этап, Демино
Женщины, спринт
1. Наталия Шевченко – 19.37,3 (0)
2. Анастасия Халили – 22,1 (0)
3. Кристина Резцова – 47,4 (2)
4. Виктория Сливко – 53,8 (1)
5. Тамара Дербушева – 1.00,4 (0)
6. Екатерина Суханова – 1.07,9 (0)
7. Анастасия Егорова – 1.08,9 (2)
8. Анастасия Гришина – 1.12,6 (0)
9. Анастасия Шевченко – 1.15,7 (0)
10. Анна Григорьева – 1.17,3 (0)
11. Виктория Метеля – 1.18,2 (1)
12. Ксения Довгая – 1.32,5 (0)
13. Жанна Максимович – 1.33,3 (0)
14. Елена Кулак (Беларусь) – 1.43,6 (0)
15. Владислава Гаврилова – 1.45,9 (0)
Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Демино
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
