❄️ Кубок России. Спринт. Наталия Шевченко одержала победу, Халили – 2-я, Резцова – 3-я

Наталия Шевченко победила в спринте на Кубке России по биатлону в Демино.

16 января Наталия Шевченко одержала победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Демино. 

Альфа-Банк Кубок России по биатлону

3-й этап, Демино

Женщины, спринт

1. Наталия Шевченко – 19.37,3 (0)

2. Анастасия Халили – 22,1 (0)

3. Кристина Резцова – 47,4 (2)

4. Виктория Сливко – 53,8 (1)

5. Тамара Дербушева – 1.00,4 (0)

6. Екатерина Суханова – 1.07,9 (0)

7. Анастасия Егорова – 1.08,9 (2)

8. Анастасия Гришина – 1.12,6 (0)

9. Анастасия Шевченко – 1.15,7 (0)

10. Анна Григорьева – 1.17,3 (0)

11. Виктория Метеля – 1.18,2 (1)

12. Ксения Довгая – 1.32,5 (0)

13. Жанна Максимович – 1.33,3 (0)

14. Елена Кулак (Беларусь) – 1.43,6 (0)

15. Владислава Гаврилова – 1.45,9 (0)

Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Демино

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
