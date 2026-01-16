53

⚡ Кубок мира. Ханна Оберг выиграла спринт, Жанмонно – 2-я, Виттоцци – 3-я

Шведка Ханна Оберг выиграла спринт на Кубке мира в Рупольдинге.

16 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прошел женский спринт. Победу одержала Ханна Оберг из Швеции.

Кубок мира по биатлону-2025/26

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Женщины, спринт

1. Ханна Оберг (Швеция) – 19.10,7 (0)

2. Лу Жанмонно (Франция) – 7,5 (0)

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 11,7 (0)

4. Эльвира Оберг (Швеция) – 14,6 (0)

5. Франциска Пройс (Германия) – 16,5 (0)

6. Суви Минккинен (Финляндия) – 28,5 (0)

7. Марте Крокстад Юхансен (Норвегия) – 36,3 (0)

8. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 36,6 (2)

9. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 40,0 (1)

10. Камиль Бене (Франция) – 42,8 (0)

Источник: Спортс’’
