  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • ⚡ Кубок мира. Норвегия выиграла женскую эстафету, Италия – 2-я, Швеция – 3-я, Франция – 4-я
196

⚡ Кубок мира. Норвегия выиграла женскую эстафету, Италия – 2-я, Швеция – 3-я, Франция – 4-я

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на Кубке мира в Рупольдинге.

14 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прошла женская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2025/26

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Женщины

Эстафета

1. Норвегия (Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролине Кноттен, Марен Киркеэйде) – 1:07.06,2 (0+9)

2. Италия (Ханна Аухенталлер, Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци) – 0,9 (0+4)

3. Швеция (Йоханна Скоттхейм, Линн Естблум, Эльвира Оберг, Ханна Оберг) – 3,0 (0+7)

4. Франция (Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Брезаз-Буше, Жюлия Симон) – 10,5 (0+6)

5. Чехия (Джессика Йислова, Люция Харватова, Тереза Воборникова, Тереза Винкларкова) – 52,8 (0+3)

6. Германия (Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих-Вальц, Франциска Пройс) – 1.01,8 (1+8)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoКубок мира по биатлону
logoРупольдинг
результаты
эстафета (жен)
logoЖюлия Симон
logoМарен Киркеэйде
logoЮни Арнеклейв
logoсборная Германии жен
logoЛинн Естблум (Перссон)
logoФранциска Пройс
logoЭльвира Оберг
logoВанесса Фойгт
logoЛиза Виттоцци
logoЙоханна Скоттхайм
logoсборная Швеции жен
logoХанна Оберг
logoХанна Аухенталлер
logoЮлия Таннхаймер
logoКаролине Кноттен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Италии жен
logoЯнина Хеттих-Вальц
logoДоротея Вирер
logoЛу Жанмонно
logoМикела Каррара
logoОсеан Мишлон
logoсборная Франции жен
logoМарте Крoкстад Юхансен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoСоня Лейнамо
logoДжессика Йислова
logoМария Ременова
logoсборная Австрии жен
logoАнастасия Кузьмина
logoсборная Швейцарии жен
logoАнна Юппе
logoПаулина Батовская-Фиалкова
logoИнка Хямяляйнен
logoЛеа Майер
logoсборная Чехии жен
logoАита Гаспарин
logoВенла Лехтонен
logoЗузана Ременова
logoЭми Басерга
logoЛиза Тереза Хаузер
logoЛюция Харватова
logoсборная Словакии жен
logoАнна Гандлер
logoТереза Воборникова
logoЛена Хекки-Гросс
logoСуви Минккинен
logoАнна Андексер
logoсборная Финляндии жен
logoТереза Винкларкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Кубок мира. Эльвира Оберг выиграла гонку преследования, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
11 января, 14:02
⚡ Кубок мира. Эстафета. Женская сборная Франции победила, Норвегия – 2-я, Германия – 3-я
10 января, 14:45
Кубок мира. Эстафета. Жанмонно, Лампич, Брезаз-Буше и Эльвира Оберг были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход
10 января, 13:24
Главные новости
Жюлия Симон пропустит гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
сегодня, 17:05Фото
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
сегодня, 15:10
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно продолжает лидировать, Минккинен – 2-я, Киркеэйде – 3-я, Ханна Оберг – 4-я
сегодня, 15:05
Кубок мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте, Лампич уступила 3 секунды, Ханна Оберг – 13, Виттоцци – быстрейшая в стрельбе
сегодня, 14:55
Ханна Оберг одержала 13-ю победу в карьере, у Жанмонно – 30-й подиум, у Виттоцци – 33-й
сегодня, 14:36
⚡ Кубок мира. Ханна Оберг выиграла спринт, Жанмонно – 2-я, Виттоцци – 3-я
сегодня, 14:25
Кубок IBU. Боте и Пирхер победили в спринтах, Гигонна и Оберхаузер – 2-е, Комола и Хак – 3-и
сегодня, 14:25
Виктория Метеля: «У нас на каждом старте не едут лыжи. Честно говоря, с такими лыжами мне даже не хочется выходить на старт»
сегодня, 13:01
Наталия Шевченко: «На последнем круге надеялась удержать преимущество, но получилось еще добавить. Надеюсь, силы на пасьют остались»
сегодня, 12:57
Кристина Резцова: «Когда уходила с рубежа, у меня в голове были слова дочери: «Мам, медаль надо. Хотя бы третье место»
сегодня, 12:52
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Минккинен вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я
сегодня, 15:07
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
сегодня, 10:41
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 15:43
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия продолжает лидировать, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 15:42
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Франция лидирует, Норвегия вышла на 2-е место, Швеция – 3-я
14 января, 15:22
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Магнуссон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
11 января, 14:54
Кубок IBU. Гигонна, Вольд, Герхардсен, Шово, Боте и Фихтнер одержали победы на этапе в Арбере
11 января, 13:33
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Ботн – 3-й
10 января, 12:16
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Ботн – 2-й, Перро – 3-й
8 января, 12:16
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря 2025, 17:55