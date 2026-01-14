⚡ Кубок мира. Норвегия выиграла женскую эстафету, Италия – 2-я, Швеция – 3-я, Франция – 4-я

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на Кубке мира в Рупольдинге.

14 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прошла женская эстафета. Кубок мира по биатлону-2025/26 5-й этап Рупольдинг, Германия Женщины Эстафета 1. Норвегия (Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролине Кноттен, Марен Киркеэйде) – 1:07.06,2 (0+9) 2. Италия (Ханна Аухенталлер, Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци) – 0,9 (0+4) 3. Швеция (Йоханна Скоттхейм, Линн Естблум, Эльвира Оберг, Ханна Оберг) – 3,0 (0+7) 4. Франция (Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Брезаз-Буше, Жюлия Симон) – 10,5 (0+6) 5. Чехия (Джессика Йислова, Люция Харватова, Тереза Воборникова, Тереза Винкларкова) – 52,8 (0+3) 6. Германия (Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих-Вальц, Франциска Пройс) – 1.01,8 (1+8)