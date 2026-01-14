⚡ Кубок мира. Норвегия выиграла женскую эстафету, Италия – 2-я, Швеция – 3-я, Франция – 4-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на Кубке мира в Рупольдинге.
14 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге прошла женская эстафета.
Кубок мира по биатлону-2025/26
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Женщины
Эстафета
1. Норвегия (Марте Крокстад Юхансен, Юни Арнеклейв, Каролине Кноттен, Марен Киркеэйде) – 1:07.06,2 (0+9)
2. Италия (Ханна Аухенталлер, Доротея Вирер, Микела Каррара, Лиза Виттоцци) – 0,9 (0+4)
3. Швеция (Йоханна Скоттхейм, Линн Естблум, Эльвира Оберг, Ханна Оберг) – 3,0 (0+7)
4. Франция (Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Брезаз-Буше, Жюлия Симон) – 10,5 (0+6)
5. Чехия (Джессика Йислова, Люция Харватова, Тереза Воборникова, Тереза Винкларкова) – 52,8 (0+3)
6. Германия (Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих-Вальц, Франциска Пройс) – 1.01,8 (1+8)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
