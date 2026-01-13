Юрий Каминский: «Предавая тренера, спортсмен предает себя. Отсюда чаще всего страдает результат»

Каминский: предавая тренера, спортсмен предает себя.

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на вопрос, должен ли спортсмен делиться призовыми с тренером.

– Должен ли спортсмен делиться призовыми с тренером?

– Не только с тренером. Наверное, со всеми специалистами. Причем с ними в первую очередь. Потому что получается так, что тренер как‑то учитывается в Минспорте, и призовые ему выплачиваются. А вот остальные специалисты остаются обойденными.

Предавая тренера, спортсмен предает себя. Отсюда чаще всего страдает результат. Я очень мало знаю спортсменов, наверное, и не вспомню ни одного, которые, переходя к какому‑то другому тренеру, улучшали результат, – сказал Каминский.