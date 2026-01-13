  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Андрей Падин: «Никогда не смогу простить спортсмену предательство. Каждый тренер вкладывает в спортсмена свою душу»
16

Андрей Падин: «Никогда не смогу простить спортсмену предательство. Каждый тренер вкладывает в спортсмена свою душу»

Тренер биатлонистов Падин: никогда не прощу спортсмену предательство.

Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин заявил, что не смог бы простить предательство со стороны спортсмена.

– Нельзя обижать спортсмена. Они все‑таки легкоранимые, стараются изо всех сил. А когда у спортсмена не получается, плюс еще и тренер ему накидает, то ему становится вдвойне обидно.

– Что вы никогда не простите спортсмену?

– Скорее всего, только предательство. Каждый тренер вкладывает в спортсмена свою душу. Иногда спортсмен себя ведет так, как в произведении «Слуга двух господ». Я бы не простил.

Когда тебя человек предал, дать ему второй шанс – все равно что давать второй патрон тому, кто в тебя не попал с первого раза, – сказал Падин в специальном репортаже «О чем не говорят тренеры» на «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoАндрей Падин
logoМатч ТВ
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Жюлия Симон пропустит гонку преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
сегодня, 17:05Фото
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
сегодня, 15:10
Кубок мира. Общий зачет. Жанмонно продолжает лидировать, Минккинен – 2-я, Киркеэйде – 3-я, Ханна Оберг – 4-я
сегодня, 15:05
Кубок мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте, Лампич уступила 3 секунды, Ханна Оберг – 13, Виттоцци – быстрейшая в стрельбе
сегодня, 14:55
Ханна Оберг одержала 13-ю победу в карьере, у Жанмонно – 30-й подиум, у Виттоцци – 33-й
сегодня, 14:36
⚡ Кубок мира. Ханна Оберг выиграла спринт, Жанмонно – 2-я, Виттоцци – 3-я
сегодня, 14:25
Кубок IBU. Боте и Пирхер победили в спринтах, Гигонна и Оберхаузер – 2-е, Комола и Хак – 3-и
сегодня, 14:25
Виктория Метеля: «У нас на каждом старте не едут лыжи. Честно говоря, с такими лыжами мне даже не хочется выходить на старт»
сегодня, 13:01
Наталия Шевченко: «На последнем круге надеялась удержать преимущество, но получилось еще добавить. Надеюсь, силы на пасьют остались»
сегодня, 12:57
Кристина Резцова: «Когда уходила с рубежа, у меня в голове были слова дочери: «Мам, медаль надо. Хотя бы третье место»
сегодня, 12:52
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Минккинен вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я
сегодня, 15:07
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
сегодня, 10:41
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 15:43
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия продолжает лидировать, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
вчера, 15:42
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Франция лидирует, Норвегия вышла на 2-е место, Швеция – 3-я
14 января, 15:22
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Магнуссон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
11 января, 14:54
Кубок IBU. Гигонна, Вольд, Герхардсен, Шово, Боте и Фихтнер одержали победы на этапе в Арбере
11 января, 13:33
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Ботн – 3-й
10 января, 12:16
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Ботн – 2-й, Перро – 3-й
8 января, 12:16
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря 2025, 17:55