Андрей Падин: «Никогда не смогу простить спортсмену предательство. Каждый тренер вкладывает в спортсмена свою душу»

Тренер биатлонистов Падин: никогда не прощу спортсмену предательство.

Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин заявил, что не смог бы простить предательство со стороны спортсмена.

– Нельзя обижать спортсмена. Они все‑таки легкоранимые, стараются изо всех сил. А когда у спортсмена не получается, плюс еще и тренер ему накидает, то ему становится вдвойне обидно.

– Что вы никогда не простите спортсмену?

– Скорее всего, только предательство. Каждый тренер вкладывает в спортсмена свою душу. Иногда спортсмен себя ведет так, как в произведении «Слуга двух господ». Я бы не простил.

Когда тебя человек предал, дать ему второй шанс – все равно что давать второй патрон тому, кто в тебя не попал с первого раза, – сказал Падин в специальном репортаже «О чем не говорят тренеры» на «Матч ТВ ».