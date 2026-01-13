Андрей Падин: «Никогда не смогу простить спортсмену предательство. Каждый тренер вкладывает в спортсмена свою душу»
Тренер биатлонистов Падин: никогда не прощу спортсмену предательство.
Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин заявил, что не смог бы простить предательство со стороны спортсмена.
– Нельзя обижать спортсмена. Они все‑таки легкоранимые, стараются изо всех сил. А когда у спортсмена не получается, плюс еще и тренер ему накидает, то ему становится вдвойне обидно.
– Что вы никогда не простите спортсмену?
– Скорее всего, только предательство. Каждый тренер вкладывает в спортсмена свою душу. Иногда спортсмен себя ведет так, как в произведении «Слуга двух господ». Я бы не простил.
Когда тебя человек предал, дать ему второй шанс – все равно что давать второй патрон тому, кто в тебя не попал с первого раза, – сказал Падин в специальном репортаже «О чем не говорят тренеры» на «Матч ТВ».
