Артем Истомин: «Нельзя сильно сближаться со спортсменом. Всегда должно быть понимание, что спортсмен – это спортсмен, а тренер – это тренер»
Истомин: тренеры не должны сильно сближаться со спортсменами.
Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин ответил на вопрос о том, чего он не может позволить себе допустить в работе.
«Никогда нельзя сильно сближаться со спортсменом. Всегда должно быть понимание, что спортсмен – это спортсмен, а тренер – это тренер», – сказал Истомин в специальном репортаже на «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости