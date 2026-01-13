Артем Истомин: «Нельзя сильно сближаться со спортсменом. Всегда должно быть понимание, что спортсмен – это спортсмен, а тренер – это тренер»

Истомин: тренеры не должны сильно сближаться со спортсменами.

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин ответил на вопрос о том, чего он не может позволить себе допустить в работе.

«Никогда нельзя сильно сближаться со спортсменом. Всегда должно быть понимание, что спортсмен – это спортсмен, а тренер – это тренер», – сказал Истомин в специальном репортаже на «Матч ТВ ».

