Михаил Шашилов: «От чего больше всего устаю? Наверное, от человеческой глупости в профессии»

Шашилов: больше всего устаю от человеческой глупости в профессии.

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил, что больше всего устает от человеческой глупости в профессии.

– Спортсмен, с которым вы долго работали, в которого вы вложили душу, силы, время, уходит к другому тренеру. Опишите ваше чувство.

– Оно мне не знакомо.

– От вас не уходили? А когда ушла Светлана Миронова?

– Света никуда не уходила. Немножко заблудилась, но это бывает с каждым.

– От чего вы больше всего устаете?

– Наверное, от человеческой глупости в профессии, – сказал Шашилов в специальном репортаже «О чем не говорят тренеры» на «Матч ТВ ».

Екатерина Юрлова: «У Шашилова одна из самых дисциплинированных команд. А он сам для меня идеал тренера»