Михаил Шашилов: «От чего больше всего устаю? Наверное, от человеческой глупости в профессии»
– Спортсмен, с которым вы долго работали, в которого вы вложили душу, силы, время, уходит к другому тренеру. Опишите ваше чувство.
– Оно мне не знакомо.
– От вас не уходили? А когда ушла Светлана Миронова?
– Света никуда не уходила. Немножко заблудилась, но это бывает с каждым.
– От чего вы больше всего устаете?
– Наверное, от человеческой глупости в профессии, – сказал Шашилов в специальном репортаже «О чем не говорят тренеры» на «Матч ТВ».
Екатерина Юрлова: «У Шашилова одна из самых дисциплинированных команд. А он сам для меня идеал тренера»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
