Евгений Гараничев: «Буду рад, если на международные старты допустят хотя бы кого-то из биатлонистов. В 2026 году это маловероятно»

Гараничев: вряд ли российских биатлонистов допустят на Кубок мира в 2026-м.

Бронзовый призер Сочи-2014 Евгений Гараничев считает маловероятным возвращение российских биатлонистов на международные турниры в 2026 году.

«Наверное, это маловероятно. Мы надеемся всегда, что нас допустят и с флагом, и с гимном, и буду рад, если допустят хотя бы кого-то из биатлонистов. Будет здорово даже в нейтральном статусе пробежать на Кубке мира, не говоря уже об Олимпиаде», – сказал экс-биатлонист.

Гараничев, который завершил карьеру после сезона-2023/24, отметил, что продолжает следить за российскими и международными соревнованиями по биатлону и старается приходить на турниры, которые проходят в Тюмени. Кроме того, он входит в состав Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона.