Бажин о смерти Баккена: «Очень много вопросов, на которые пока нет ответов. Мы с ним ровесники, бегали вместе»

Бажин о смерти Баккена: много вопросов, на которые пока нет ответов.

Российский биатлонист Кирилл Бажин высказался о смерти норвежца Сиверта Баккена .

Трехкратный чемпион Европы Баккен скончался 23 декабря в возрасте 27 лет. Его нашли мертвым в гостинице в итальянском Лавадзе. Причины смерти пока неизвестны.

Как стало известно позже, в момент, когда Баккена нашли мертвым, на нем была гипоксическая маска, имитирующая условия высокогорья (низкое содержание кислорода в воздухе).

«Я не представляю, каково было норвежской команде. Когда я читал новости, мне было не по себе. Мы с ним ровесники, бегали вместе. Очень много вопросов, на которые пока нет ответов», – сказал Бажин.

Умер биатлонист сборной Норвегии Сиверт Баккен: что известно

Для чего нужны тренировочные маски? Как они работают, какой эффект дают?