Кирилл Бажин: «Мы вряд ли выступим на Кубке мира в этом сезоне. Но мы надеемся, что допустят в следующем»

Бажин не верит, что россияне вернутся на Кубок мира в этом сезоне.

Российский биатлонист Кирилл Бажин считает, что россияне не смогут выступить на Кубке мира в этом сезоне.

Российские спортсмены отстранены от международных соревнований по биатлону с 2022 года, но осенью Союз биатлонистов России (СБР) оспорил эти ограничения в CAS.

«Мы вряд ли выступим в этом сезоне. Надежд на это очень мало, но мы надеемся, что допустят в следующем.

Что касается возможных сложностей, то я думаю, что могут возникнуть проблемы с подготовкой инвентаря, лыж», – рассказал Бажин.