Опубликовано расписание пятого этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье.
С 14 по 17 января в Брезно-Осрблье пройдет пятый этап Кубка IBU.
Кубок IBU по биатлону-2025/26
5-й этап
Брезно-Осрблье, Словакия
Расписание гонок
14 января, среда
12.45 – смешанная эстафета / результаты
16.00 – сингл-микст / результаты
16 января, пятница
12.30 – спринт, женщины / результаты
16.10 – спринт, мужчины / результаты
17 января, суббота
12.45 – большой масс-старт, женщины / результаты
15.30 – большой масс-старт, мужчины / результаты
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
