Опубликовано расписание пятого этапа Кубка IBU в Брезно-Осрблье.

С 14 по 17 января в Брезно-Осрблье пройдет пятый этап Кубка IBU.

Кубок IBU по биатлону-2025/26

5-й этап

Брезно-Осрблье, Словакия

Расписание гонок

14 января, среда

12.45 – смешанная эстафета / результаты

16.00 – сингл-микст / результаты

16 января, пятница

12.30 – спринт, женщины / результаты

16.10 – спринт, мужчины / результаты

17 января, суббота

12.45 – большой масс-старт, женщины / результаты

15.30 – большой масс-старт, мужчины / результаты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.