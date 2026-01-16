Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Опубликовано расписание трансляций этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

С 14 по 18 января в немецком Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2025/26 5-й этап Рупольдинг, Германия Расписание трансляций 14 января, среда 16:30 – женщины, эстафета / результаты 15 января, четверг 16:30 – мужчины, эстафета / результаты 16 января, пятница 16:30 – женщины, спринт 17 января, суббота 16:30 – мужчины, спринт 18 января, воскресенье 14:30 – женщины, гонка преследования 17:00 – мужчины, гонка преследования ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет Okko .