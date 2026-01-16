Расписание трансляций пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Опубликовано расписание трансляций этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
С 14 по 18 января в немецком Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2025/26
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Расписание трансляций
14 января, среда
16:30 – женщины, эстафета / результаты
15 января, четверг
16:30 – мужчины, эстафета / результаты
16 января, пятница
16:30 – женщины, спринт
17 января, суббота
16:30 – мужчины, спринт
18 января, воскресенье
14:30 – женщины, гонка преследования
17:00 – мужчины, гонка преследования
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское, прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
