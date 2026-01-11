Эльвира Оберг о победе в пасьюте: «Уже после третьего круга почувствовала усталость. Очень рада, что удалось закрыть все мишени на стойке»

Эльвира Оберг: горжусь тем, как провела гонку преследования.

Шведская биатлонистка Эльвира Оберг прокомментировала свою победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе .

Сестра Эльвиры Ханна Оберг завоевала бронзу. Это первый совместный подиум сестер с декабря 2023 года.

«Было тяжело. Уже после третьего круга я почувствовала усталость. Но я очень горжусь тем, как я провела эту гонку и тем, что мне удалось в такой ситуации попасть во все мишени в положении стоя. Я невероятно довольна», – сказала Оберг в комментарии для SVT.

«Очень необычно все время находиться впереди. На этой сложной трассе кажется, что ты едешь довольно медленно. Я очень рада, что мне удалось закрыть все мишени на стойке.

Йоханнес (Лукас, тренер шведской команды – Спортс’’) сказал мне перед финишем, что Ханна идет на третье место; было особенно приятно праздновать вместе с ней. Я знаю, что когда она борется за подиум, ее очень трудно победить», – приводит слова Оберг сайт Международного союза биатлонистов.