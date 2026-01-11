Эльвира Оберг одержала 13-ю победу в карьере на Кубке мира, у Минккинен – 8-й подиум, у Ханны Оберг – 37-й
Эльвира Оберг победила в 13-й раз в карьере, у Ханны Оберг – 37-й подиум.
Шведская биатлонистка Эльвира Оберг одержала 13-ю в карьере победу в личных гонках на Кубке мира.
Сегодня Оберг стала лучшей в гонке преследования в Оберхофе. Всего на ее счету 33 подиума (13-11-9).
Второе место заняла финка Суви Минккинен. Она поднялась на пьедестал в восьмой раз (1-4-3).
Третьей финишировала еще одна представительница Швеции Ханна Оберг. На ее счету теперь 37 подиумов (12-13-12).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
