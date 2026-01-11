Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне и показала лучшее время пасьюта, у Хекки-Гросс – лучшая скорострельность
Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, а также лучшее чистое время пасьюта. У Лены Хекки-Гросс из Швейцарии – лучшая скорострельность.
Кубок мира по биатлону-2025/26
4-й этап
Оберхоф, Германия
Женщины, гонка преследования
Лыжный ход
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 26.19,9
2. Лу Жанмонно (Франция) – 50,0
3. Ханна Оберг (Швеция) – 52,2
4. Анна Магнуссон (Швеция) – 58,4
5. Жанна Ришар (Франция) – 58,6
6. Маркета Давидова (Чехия) – 1.01,8
7. Осеан Мишлон (Франция) – 1.02,9
8. Юлия Таннхаймер (Германия) – 1.03,1
9. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.09,9
10. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 1.12,2...
15. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.20,5
21. Франциска Пройс (Германия) – 1.28,6
Скорострельность
1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.34,6 (3)
2-3. Жюлия Симон (Франция) – 1.35,3 (3)
2-3. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.35,3 (1)
4. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.36,6 (3)
5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.36,9 (5)
6-7. Эми Басерга (Швейцария) – 1.39,6 (3)
6-7. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.39,6 (6)
8. Ханна Оберг (Швеция) – 1.39,8 (2)
9. Франциска Пройс (Германия) – 1.40,8 (2)...
19. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.49,8 (1)...
57. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.19,8 (2)
Чистое время пасьюта
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 31.12,3
2. Ханна Оберг (Швеция) – 18,7
3. Суви Минккинен (Финляндия) – 21,8
4. Эльвира Оберг (Швеция) – 26,2
5. Ванесса Фойгт (Германия) – 34,6
6. Венла Лехтонен (Финляндия) – 48,3
7. Регина Эрмитс (Эстония) – 53,3
8. Франциска Пройс (Германия) – 59,9...
13. Жюлия Симон (Франция) – 1.17,7...
15. Лу Жанмонно (Франция) – 1.26,1