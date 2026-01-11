  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне и показала лучшее время пасьюта, у Хекки-Гросс – лучшая скорострельность
Кубок мира. Гонка преследования. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне и показала лучшее время пасьюта, у Хекки-Гросс – лучшая скорострельность

Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне в гонке преследования в Оберхофе.

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе, а также лучшее чистое время пасьюта. У Лены Хекки-Гросс из Швейцарии – лучшая скорострельность.

Кубок мира по биатлону-2025/26

4-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины, гонка преследования

Лыжный ход

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 26.19,9

2. Лу Жанмонно (Франция) – 50,0

3. Ханна Оберг (Швеция) – 52,2

4. Анна Магнуссон (Швеция) – 58,4 

5. Жанна Ришар (Франция) – 58,6

6. Маркета Давидова (Чехия) – 1.01,8

7. Осеан Мишлон (Франция) – 1.02,9

8. Юлия Таннхаймер (Германия) – 1.03,1

9. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.09,9

10. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 1.12,2...

15. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.20,5

21. Франциска Пройс (Германия) – 1.28,6

Скорострельность

1. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 1.34,6 (3)

2-3. Жюлия Симон (Франция) – 1.35,3 (3)

2-3. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.35,3 (1)

4. Сюзан Кюэльм (Эстония) – 1.36,6 (3)

5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.36,9 (5)

6-7. Эми Басерга (Швейцария) – 1.39,6 (3)

6-7. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.39,6 (6)

8. Ханна Оберг (Швеция) – 1.39,8 (2)

9. Франциска Пройс (Германия) – 1.40,8 (2)...

19. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.49,8 (1)...

57. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2.19,8 (2)

Чистое время пасьюта

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 31.12,3 

2. Ханна Оберг (Швеция) – 18,7

3. Суви Минккинен (Финляндия) – 21,8

4. Эльвира Оберг (Швеция) – 26,2

5. Ванесса Фойгт (Германия) – 34,6

6. Венла Лехтонен (Финляндия) – 48,3

7. Регина Эрмитс (Эстония) – 53,3

8. Франциска Пройс (Германия) – 59,9...

13. Жюлия Симон (Франция) – 1.17,7...

15. Лу Жанмонно (Франция) – 1.26,1

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
