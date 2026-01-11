Ветле Шостад Кристиансен: «Сегодня мы одержали победу в честь нашего пятого парня»

Норвежские биатлонисты посвятили победу в эстафете в Оберхофе умершему Баккену.

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен прокомментировал победу в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе .

Кристиансен был финишером. Также в составе команды бежали Исак Фрей , Йоханнес Дале-Шевдал и Мартин Ульдал.

«Это была самая захватывающая эстафета за многие годы. Я привык к тому, что на последнем этапе у меня преимущество, может быть, в одну минуту, но за победу боролись пять-шесть человек, так что это было захватывающе для зрителей.

Для нас эта гонка была особенной, учитывая обстоятельства. У меня прибавилось энергии; последние пару дней были тяжелыми. Они отняли у меня все силы, но я постепенно прихожу в норму. Сегодня мы одержали победу в честь нашего пятого парня (умершего Сиверта Баккена – Спортс’’)!» – сказал Кристиансен.