Кирилл Бажин: «Рад за Коновалова. Девочки остались без медалей, а мы принесли две. Свердловская область – лучшая»
Биатлонист Бажин о масс-старте: рад за Коновалова, Свердловская область – лучшая.
Биатлонист Кирилл Бажин заявил, что рад победе Савелия Коновалова в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.
Бажин стал вторым, третье место занял Карим Халили.
«Я рад за Коновалова. Он все сделал, он молодец. Он уже давно показывает результаты. Девочки остались без медалей, а мы принесли две. Свердловская область – лучшая», – сказал Бажин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
