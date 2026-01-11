Кирилл Бажин: «Рад за Коновалова. Девочки остались без медалей, а мы принесли две. Свердловская область – лучшая»

Биатлонист Бажин о масс-старте: рад за Коновалова, Свердловская область – лучшая.

Биатлонист Кирилл Бажин заявил, что рад победе Савелия Коновалова в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

Бажин стал вторым, третье место занял Карим Халили.

«Я рад за Коновалова. Он все сделал, он молодец. Он уже давно показывает результаты. Девочки остались без медалей, а мы принесли две. Свердловская область – лучшая», – сказал Бажин.