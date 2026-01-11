Коновалов о победе в масс-старте: «Первые четыре нуля в карьере. Испытывал радость, когда финишировал с флагом»
Биатлонист Коновалов: испытывал радость, когда финишировал с флагом.
Биатлонист Савелий Коновалов прокомментировал победу в большом масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ижевске.
Вторым стал Кирилл Бажин, третье место занял Карим Халили.
«Радостно, еще и первые четыре нуля в карьере. Было тяжело по дыханию, видимо, гонки дают о себе знать. На последнем круге просто старался убежать от соперников. Испытывал радость, когда финишировал с флагом», – сказал Коновалов.
– Радостно, счастливо! Я доверяю тренеру, все у нас хорошо. Я шокирован своей первой лежкой, там было много габаритов.
– Габариты у сильнейших проходят.
– Надеюсь, – добавил биатлонист.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
