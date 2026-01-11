Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Франции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 18 секунд, Швеция – 25

Французские биатлонисты показали лучший лыжный ход в эстафете на Кубке мира.

Мужская сборная Франции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе. Кубок мира по биатлону-2025/26 4-й этап Оберхоф, Германия Эстафета Мужчины Лыжный ход 1-й этап 1. Йеспер Нелин (Швеция) – 17.33,7 2. Фабьен Клод (Франция) – 8,3 3. Исак Фрей (Норвегия) – 12,2 4. Ренарс Биркенталс (Латвия) – 14,6 5. Томаш Микишка (Чехия) – 15,0 6. Юстус Штрелов (Германия) – 16,9 2-й этап 1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 18.00,1 2. Дидье Бьоназ (Италия) – 1,5 3. Эмильен Жаклен (Франция) – 3,2 4. Михал Крчмарж (Чехия) – 8,8 5. Малте Стефанссон (Швеция) – 11,2 6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 12,7 3-й этап 1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 17.53,2 2. Лукас Хофер (Италия) – 9,2 3. Мартин Ульдал (Норвегия) – 9,2 4. Филипп Наврат (Германия) – 11,2 5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15,3 6. Конрад Бадач (Польша) – 36,1 4-й этап 1. Томмазо Джакомель (Италия) – 17.47,2 2. Эрик Перро (Франция) – 0,3 3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 8,0 4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 9,8 5. Давид Цобель (Германия) – 18,5 6. Витезслав Горниг (Чехия) – 25,7 Общее время лыжного хода 1. Франция – 1:11.26,0 2. Норвегия – 17,6 3. Швеция – 24,5 4. Италия – 29,7 5. Германия – 1.06,5 6. Чехия – 1.26,7 Скорострельность 1. Швейцария – 4.22,8 (0+10) 2. Норвегия – 4.29,3 (2+7) 3-4. Финляндия – 4.30,8 (1+8) 3-4. Германия – 4.30,8 (0+10) 5. Чехия – 4.33,7 (0+8)... 14. Швеция – 5.13,6 (0+12) 15. Франция – 5.15,4 (2+9)