  Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Франции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 18 секунд, Швеция – 25
Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Франции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 18 секунд, Швеция – 25

Французские биатлонисты показали лучший лыжный ход в эстафете на Кубке мира.

Мужская сборная Франции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2025/26

4-й этап

Оберхоф, Германия

Эстафета

Мужчины

Лыжный ход

1-й этап

1. Йеспер Нелин (Швеция) – 17.33,7

2. Фабьен Клод (Франция) – 8,3

3. Исак Фрей (Норвегия) – 12,2

4. Ренарс Биркенталс (Латвия) – 14,6

5. Томаш Микишка (Чехия) – 15,0

6. Юстус Штрелов (Германия) – 16,9

2-й этап

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 18.00,1

2. Дидье Бьоназ (Италия) – 1,5

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 3,2

4. Михал Крчмарж (Чехия) – 8,8

5. Малте Стефанссон (Швеция) – 11,2

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 12,7

3-й этап

1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 17.53,2

2. Лукас Хофер (Италия) – 9,2

3. Мартин Ульдал (Норвегия) – 9,2

4. Филипп Наврат (Германия) – 11,2

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15,3

6. Конрад Бадач (Польша) – 36,1

4-й этап

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 17.47,2

2. Эрик Перро (Франция) – 0,3

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 8,0

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 9,8

5. Давид Цобель (Германия) – 18,5

6. Витезслав Горниг (Чехия) – 25,7

Общее время лыжного хода

1. Франция – 1:11.26,0

2. Норвегия – 17,6

3. Швеция – 24,5

4. Италия – 29,7

5. Германия – 1.06,5

6. Чехия – 1.26,7

Скорострельность

1. Швейцария – 4.22,8 (0+10)

2. Норвегия – 4.29,3 (2+7)

3-4. Финляндия – 4.30,8 (1+8)

3-4. Германия – 4.30,8 (0+10)

5. Чехия – 4.33,7 (0+8)...

14. Швеция – 5.13,6 (0+12)

15. Франция – 5.15,4 (2+9)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
