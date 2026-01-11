Кубок мира. Эстафета. Мужская сборная Франции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 18 секунд, Швеция – 25
Мужская сборная Франции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Кубок мира по биатлону-2025/26
4-й этап
Оберхоф, Германия
Эстафета
Мужчины
Лыжный ход
1-й этап
1. Йеспер Нелин (Швеция) – 17.33,7
2. Фабьен Клод (Франция) – 8,3
3. Исак Фрей (Норвегия) – 12,2
4. Ренарс Биркенталс (Латвия) – 14,6
5. Томаш Микишка (Чехия) – 15,0
6. Юстус Штрелов (Германия) – 16,9
2-й этап
1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 18.00,1
2. Дидье Бьоназ (Италия) – 1,5
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 3,2
4. Михал Крчмарж (Чехия) – 8,8
5. Малте Стефанссон (Швеция) – 11,2
6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 12,7
3-й этап
1. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 17.53,2
2. Лукас Хофер (Италия) – 9,2
3. Мартин Ульдал (Норвегия) – 9,2
4. Филипп Наврат (Германия) – 11,2
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15,3
6. Конрад Бадач (Польша) – 36,1
4-й этап
1. Томмазо Джакомель (Италия) – 17.47,2
2. Эрик Перро (Франция) – 0,3
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 8,0
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 9,8
5. Давид Цобель (Германия) – 18,5
6. Витезслав Горниг (Чехия) – 25,7
Общее время лыжного хода
1. Франция – 1:11.26,0
2. Норвегия – 17,6
3. Швеция – 24,5
4. Италия – 29,7
5. Германия – 1.06,5
6. Чехия – 1.26,7
Скорострельность
1. Швейцария – 4.22,8 (0+10)
2. Норвегия – 4.29,3 (2+7)
3-4. Финляндия – 4.30,8 (1+8)
3-4. Германия – 4.30,8 (0+10)
5. Чехия – 4.33,7 (0+8)...
14. Швеция – 5.13,6 (0+12)
15. Франция – 5.15,4 (2+9)