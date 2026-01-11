Наталия Шевченко: «Наверное, если бы я попала на Кубок мира, то смогла бы как‑то адаптироваться, поменять стрельбу»
Наталия Шевченко: если бы я попала на Кубок мира, смогла бы поменять стрельбу.
Российская биатлонистка Наталия Шевченко предположила, как бы она выступила на Кубке мира.
«Наверное, если бы я попала на Кубок мира, то смогла бы как‑то адаптироваться, поменять стрельбу. Но пока и этого достаточно. Сейчас в некоторых гонках получается отработать быстро и чисто. Хотелось бы, что бы этот результат закреплялся.
Ходом чувствую себя отлично. Стрельба где‑то не получается, 85%. Намного лучше, чем до Нового года. Надеюсь, что к февралю буду только набирать», – сказала Шевченко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости