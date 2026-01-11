Виктория Сливко: «Не обидно проигрывать, Метеля была сильнее. Я собрала в Ижевске весь комплект медалей, поэтому счастлива»

Сливко о масс-старте в Ижевске: не обидно проигрывать Метеле, она была сильнее.

Биатлонистка Виктория Сливко заявила, что ей не обидно занять второе место в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

Победила Виктория Метеля.

«Не обидно проигрывать, Вика была сильнее. Я собрала здесь, в Ижевске, весь комплект медалей, поэтому счастлива», – сказала Сливко.

«Я рада за Вику, она молодая спортсменка, это наше будущее. Многие говорят, что я какая‑то лицемерная или еще что‑то, но я действительно радуюсь за других девчонок. Это круто, потому что сейчас я вот уйду, и останутся достойные девчонки, которые будут красиво представлять Россию, которые умеют бежать и стрелять. Не грех так уйти и оставить биатлон.

Я пока никуда не ухожу, буду держать девочек в тонусе. Как я уже говорила, пока не выращу поколение в Тюмени, я не уйду», – добавила биатлонистка.