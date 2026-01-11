Виктория Метеля: «У меня очень тяжелое состояние после болезни, почему‑то болят колени. Старалась переступать через себя»

Биатлонистка Метеля после победы на ЧР: у меня тяжелое состояние после болезни.

Биатлонистка Виктория Метеля прокомментировала победу в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

«В этом сезоне я ставила перед собой цель в эстафете занять первое место в чемпионате России, но получилось в личной гонке. Очень этому рада, неожиданно.

Уверенности не было и перед стартом, и по дистанции. У меня очень тяжелое состояние, я только вышла после болезни, еще есть остаточные симптомы, у меня почему‑то очень болят колени. Старалась переступать через себя, выжала все по максимуму», – сказала Метеля.

«Спасибо большое тренерам и региону, руководству, губернатору за поддержку, вложения, веру в нас. Абстрагировалась от соперниц на рубежах, и получилось справиться. Нельзя было менять свой темп стрельбы, и все получилось», – добавила биатлонистка.