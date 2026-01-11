❄️ Чемпионат России. Коновалов выиграл большой масс-старт, Бажин – 2-й, Халили – 3-й, Латыпов – 6-й
Савелий Коновалов победил в большом масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ижевске.
Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026
«Ижевская винтовка»
Ижевск
Мужчины
Большой масс-старт
1. Савелий Коновалов – 41.24,7 (0)
2. Кирилл Бажин – 5,6 (2)
3. Карим Халили – 6,6 (1)
4. Александр Корнев – 8,0 (2)
5. Степан Данилов (Беларусь) – 8,2 (1)
6. Эдуард Латыпов – 27,6 (2)
7. Роман Еремин – 32,2 (3)
8. Роман Сурнев – 35,5 (1)
9. Евгений Сидоров – 1.06,1 (2)
10. Виктор Плицев – 1.17,9 (2)
11. Дмитрий Евменов – 1.22,4 (3)
12. Рустам Каюмов – 1.23,4 (3)
13. Даниил Усов – 1.23,8 (4)
14. Кирилл Стрельцов – 1.23,9 (2)
15. Иван Колотов – 1.33,8 (3)...
17. Александр Логинов – 1.38,2 (4)
18. Ильназ Мухамедзянов – 1.40,0 (5)...
40. Даниил Серохвостов – 4.02,0 (8)
