❄️ Чемпионат России. Коновалов выиграл большой масс-старт, Бажин – 2-й, Халили – 3-й, Латыпов – 6-й

Биатлонист Коновалов выиграл масс-старт на чемпионате России в Ижевске.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

«Ижевская винтовка»

Ижевск

Мужчины

Большой масс-старт

1. Савелий Коновалов – 41.24,7 (0)

2. Кирилл Бажин – 5,6 (2)

3. Карим Халили – 6,6 (1)

4. Александр Корнев – 8,0 (2)

5. Степан Данилов (Беларусь) – 8,2 (1)

6. Эдуард Латыпов – 27,6 (2)

7. Роман Еремин – 32,2 (3)

8. Роман Сурнев – 35,5 (1)

9. Евгений Сидоров – 1.06,1 (2)

10. Виктор Плицев – 1.17,9 (2)

11. Дмитрий Евменов – 1.22,4 (3)

12. Рустам Каюмов – 1.23,4 (3)

13. Даниил Усов – 1.23,8 (4)

14. Кирилл Стрельцов – 1.23,9 (2)

15. Иван Колотов – 1.33,8 (3)...

17. Александр Логинов – 1.38,2 (4)

18. Ильназ Мухамедзянов – 1.40,0 (5)...

40. Даниил Серохвостов – 4.02,0 (8)

