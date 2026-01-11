❄️ Чемпионат России. Метеля победила в большом масс-старте, Сливко – 2-я, Томшина – 3-я

Биатлонистка Метеля победила в масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

Виктория Метеля выиграла большой масс-старт на чемпионате России по биатлону в Ижевске. Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026 «Ижевская винтовка» Ижевск Женщины Большой масс-старт 1. Виктория Метеля – 42.13,1 (0) 2. Виктория Сливко – 8,2 (0) 3. Анастасия Томшина – 36,7 (1) 4. Наталия Шевченко – 51,8 (3) 5. Юлия Коваленко – 1.34,6 (3) 6. Анастасия Зырянова – 1.45,7 (1) 7. Кристина Резцова – 2.01,8 (5) 8. Ксения Довгая – 2.04,3 (2) 9. Анна Григорьева – 2.17,5 (2) 10. Тамара Дербушева – 2.23,0 (3) 11. Елизавета Бурундукова – 2.38,3 (4) 12. Маргарита Болдырева – 2.46,1 (5) 13. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 2.47,5 (6) 14. Елизавета Фролова – 2.56,0 (3) 15. Жанна Максимович – 2.58,8 (2) 16. Светлана Миронова – 3.03,4 (3) Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске