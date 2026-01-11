90

❄️ Чемпионат России. Метеля победила в большом масс-старте, Сливко – 2-я, Томшина – 3-я

Биатлонистка Метеля победила в масс-старте на чемпионате России в Ижевске.

Виктория Метеля выиграла большой масс-старт на чемпионате России по биатлону в Ижевске.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

«Ижевская винтовка»

Ижевск

Женщины

Большой масс-старт

1. Виктория Метеля – 42.13,1 (0)

2. Виктория Сливко – 8,2 (0)

3. Анастасия Томшина – 36,7 (1)

4. Наталия Шевченко – 51,8 (3)

5. Юлия Коваленко – 1.34,6 (3)

6. Анастасия Зырянова – 1.45,7 (1)

7. Кристина Резцова – 2.01,8 (5)

8. Ксения Довгая – 2.04,3 (2)

9. Анна Григорьева – 2.17,5 (2)

10. Тамара Дербушева – 2.23,0 (3)

11. Елизавета Бурундукова – 2.38,3 (4)

12. Маргарита Болдырева – 2.46,1 (5)

13. Ирина Шаклеина (Беларусь) – 2.47,5 (6)

14. Елизавета Фролова – 2.56,0 (3)

15. Жанна Максимович – 2.58,8 (2)

16. Светлана Миронова – 3.03,4 (3)

