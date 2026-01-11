❄️ Кубок мира. Мужская сборная Норвегии победила в эстафете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
Норвежцы победили в эстафете на Кубке мира по биатлону в Оберхофе.
Кубок мира по биатлону-2025/26
4-й этап
Оберхоф, Германия
Мужчины
Эстафета
1. Норвегия (Исак Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Ульдал, Ветле Шостад Кристиансен) – 1:20.29,1 (2+7)
2. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро) – 2,6 (2+9)
3. Швеция (Йеспер Нелин, Малте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) – 3,8 (0+12)
4. Италия (Патрик Браунхофер, Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) – 4,8 (1+9)
5. Германия (Юстус Штрелов, Лукас Фрацшер, Филипп Наврат, Давид Цобель) – 5,4 (0+10)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
