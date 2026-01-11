205

❄️ Кубок мира. Мужская сборная Норвегии победила в эстафете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я

Норвежцы победили в эстафете на Кубке мира по биатлону в Оберхофе.

Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2025/26

4-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины

Эстафета

Старт-лист

1. Норвегия (Исак Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Ульдал, Ветле Шостад Кристиансен) – 1:20.29,1 (2+7)

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро) – 2,6 (2+9)

3. Швеция (Йеспер Нелин, Малте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) – 3,8 (0+12)

4. Италия (Патрик Браунхофер, Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) – 4,8 (1+9)

5. Германия (Юстус Штрелов, Лукас Фрацшер, Филипп Наврат, Давид Цобель) – 5,4 (0+10)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoМартин Ульдал
logoМартин Понсилуома
logoШон Доэрти
logoФилипп Наврат
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoДидье Бьона
logoЙеспер Нелин
logoКентен Фийон-Майе
logoСебастьян Самуэльссон
logoКэмпбелл Райт
logoДавид Цобель
logoМалте Стефанссон
logoПол Шоммер
logoФабьен Клод
logoВетле Шостад Кристиансен
logoЮстус Штрелов
logoЭрик Перро
logoЛукас Хофер
logoсборная Франции
logoЛукас Фрацшер
logoЭмильен Жаклен
logoсборная Швеции
logoсборная Германии
logoсборная Норвегии
logoТоммазо Джакомель
logoИсак Фрей
logoПатрик Браунхофер
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная США
logoМаксим Жермен
logoОберхоф
logoКубок мира по биатлону
результаты
эстафета
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок мира. Общий зачет. Джакомель вышел в лидеры, Ботн – 2-й, Перро – 3-й, Самуэльссон – 4-й
10 января, 12:11
❄️ Кубок мира. Джакомель выиграл гонку преследования, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й
10 января, 11:38
⚡ Кубок мира. Спринт. Джакомель одержал победу, Наврат – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й
8 января, 11:49
Главные новости
Ботн пропустит этап Кубка мира в Рупольдинге. Его заменит Аспенес
вчера, 17:38
Кубок мира. Эстафета. Жанмонно, Симон и Брезаз-Буше побегут за Францию, сестры Оберг – за Швецию, Вирер и Виттоцци – за Италию
вчера, 17:24
Юрий Каминский: «Предавая тренера, спортсмен предает себя. Отсюда чаще всего страдает результат»
вчера, 14:23
Андрей Падин: «Никогда не смогу простить спортсмену предательство. Каждый тренер вкладывает в спортсмена свою душу»
вчера, 13:55
Артем Истомин: «Нельзя сильно сближаться со спортсменом. Всегда должно быть понимание, что спортсмен – это спортсмен, а тренер – это тренер»
вчера, 13:02
Михаил Шашилов: «От чего больше всего устаю? Наверное, от человеческой глупости в профессии»
вчера, 12:55
Евгений Гараничев: «Буду рад, если на международные старты допустят хотя бы кого-то из биатлонистов. В 2026 году это маловероятно»
вчера, 07:50
Бажин о смерти Баккена: «Очень много вопросов, на которые пока нет ответов. Мы с ним ровесники, бегали вместе»
вчера, 07:45
«Без соцсетей мне было бы намного проще». Доротея Вирер о внимании спонсоров перед домашней Олимпиадой
вчера, 06:35
Кирилл Бажин: «Мы вряд ли выступим на Кубке мира в этом сезоне. Но мы надеемся, что допустят в следующем»
вчера, 06:21
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Сборные Франции, Норвегии, Германии пробегут смешанную эстафету и сингл-микст
вчера, 21:11
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Магнуссон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
11 января, 14:54
Кубок IBU. Гигонна, Вольд, Герхардсен, Шово, Боте и Фихтнер одержали победы на этапе в Арбере
11 января, 13:33
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
11 января, 11:50
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
11 января, 11:47
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Франция вышла на первое место, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
13 декабря 2025, 15:35
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Ботн – 3-й
10 января, 12:16
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Минккинен вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я
8 января, 15:07
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Ботн – 2-й, Перро – 3-й
8 января, 12:16
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря 2025, 17:55