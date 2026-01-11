❄️ Кубок мира. Мужская сборная Норвегии победила в эстафете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я

Норвежцы победили в эстафете на Кубке мира по биатлону в Оберхофе.

Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе. Кубок мира по биатлону-2025/26 4-й этап Оберхоф, Германия Мужчины Эстафета Старт-лист 1. Норвегия (Исак Фрей, Йоханнес Дале-Шевдал, Мартин Ульдал, Ветле Шостад Кристиансен) – 1:20.29,1 (2+7) 2. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро) – 2,6 (2+9) 3. Швеция (Йеспер Нелин, Малте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) – 3,8 (0+12) 4. Италия (Патрик Браунхофер, Дидье Бьона, Лукас Хофер, Томмазо Джакомель) – 4,8 (1+9) 5. Германия (Юстус Штрелов, Лукас Фрацшер, Филипп Наврат, Давид Цобель) – 5,4 (0+10)