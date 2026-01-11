⚡ Кубок мира. Эльвира Оберг выиграла гонку преследования, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я

Эльвира Оберг выиграла гонку преследования на Кубке мира в Оберхофе.

11 января биатлонистки выступили в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу одержала шведка Эльвира Оберг. Кубок мира по биатлону-2025/26 4-й этап Оберхоф, Германия Женщины, гонка преследования 1. Эльвира Оберг (Швеция) – 31.38,5 (1) 2. Суви Минккинен (Финляндия) – 16,6 (1) 3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.04,5 (2) 4. Жюлия Симон (Франция) – 1.15,5 (3) 5. Франциска Пройс (Германия) – 1.20,7 (1) 6. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.21,8 (2) 7. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.41,5 (3) 8. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.47,4 (0) 9. Регина Эрмитс (Эстония) – 1.53,1 (0) 10. Лу Жанмонно (Франция) – 1.54,9 (4)