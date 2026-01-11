⚡ Кубок мира. Эльвира Оберг выиграла гонку преследования, Минккинен – 2-я, Ханна Оберг – 3-я
Эльвира Оберг выиграла гонку преследования на Кубке мира в Оберхофе.
11 января биатлонистки выступили в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Победу одержала шведка Эльвира Оберг.
Кубок мира по биатлону-2025/26
4-й этап
Оберхоф, Германия
Женщины, гонка преследования
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 31.38,5 (1)
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 16,6 (1)
3. Ханна Оберг (Швеция) – 1.04,5 (2)
4. Жюлия Симон (Франция) – 1.15,5 (3)
5. Франциска Пройс (Германия) – 1.20,7 (1)
6. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.21,8 (2)
7. Анна Магнуссон (Швеция) – 1.41,5 (3)
8. Ванесса Фойгт (Германия) – 1.47,4 (0)
9. Регина Эрмитс (Эстония) – 1.53,1 (0)
10. Лу Жанмонно (Франция) – 1.54,9 (4)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости