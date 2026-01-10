  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Нам какое дело, готовы или нет олимпийские объекты? Это абсолютно нормальная история. В Сочи тоже были определенные сложности»
12

Дмитрий Губерниев: «Нам какое дело, готовы или нет олимпийские объекты? Это абсолютно нормальная история. В Сочи тоже были определенные сложности»

Губерниев назвал нормальной историей неготовность некоторых олимпийских объектов.

Дмитрий Губерниев высказался о неготовности некоторых олимпийских объектов в Италии. 

Ранее стало известно, что первый тестовый матч на хоккейной арене «Санта‑Джулия» в Милане остановили из‑за дырки во льду. Также СМИ сообщали о сложностях с трассами для сноуборда. 

«Нам какое дело до того, готовы или нет олимпийские объекты? Это абсолютно нормальная история.

На Олимпиаде в Афинах я ехал утром по грунтовой дороге на гребной канал, а возвращался после обеда уже по асфальтированной.

И у нас в Сочи были определенные сложности, хотя их, конечно, было меньше.

Сейчас, знаете, и многие спортсмены, и болельщики, и журналисты многое бы отдали, чтобы одним глазком взглянуть на недостроенные спортивные объекты на Олимпиаде в Милане», – сказал Губерниев.  

«Давайте обратим внимание на наши объекты. Я сейчас нахожусь в Удмуртии, где мы с главой Республики говорим о том, что стадион нуждается в реконструкции. Понятно, что сама Удмуртия это не потянет,  должно быть софинансирование.

Вот есть прекрасный стадион, но который уже устарел и морально, и материально. Вот давайте проведем реконструкцию тут.

И давайте обращать внимание на свою страну, а не думать о том, остался ли бульдозер в окрестностях Кортина-д’Ампеццо. Тем более, что окрестности там прекрасные», – цитирует Губерниева «Все про спорт».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoОлимпиада-2026
logoДмитрий Губерниев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «По‑прежнему убежден, что Коростелев и Непряева на Олимпиаде будут бороться за медали»
2 января, 09:40
«Есть движ!» Наш биатлон научился жить в изоляции
16 декабря 2025, 10:12
Дмитрий Губерниев: «С вероятностью 99% российские биатлонисты на Олимпиаду не поедут. Важно помнить, что FIS была за допуск россиян, а IBU – против»
15 декабря 2025, 16:44
Главные новости
Ботн пропустит этап Кубка мира в Рупольдинге. Его заменит Аспенес
вчера, 17:38
Кубок мира. Эстафета. Жанмонно, Симон и Брезаз-Буше побегут за Францию, сестры Оберг – за Швецию, Вирер и Виттоцци – за Италию
вчера, 17:24
Юрий Каминский: «Предавая тренера, спортсмен предает себя. Отсюда чаще всего страдает результат»
вчера, 14:23
Андрей Падин: «Никогда не смогу простить спортсмену предательство. Каждый тренер вкладывает в спортсмена свою душу»
вчера, 13:55
Артем Истомин: «Нельзя сильно сближаться со спортсменом. Всегда должно быть понимание, что спортсмен – это спортсмен, а тренер – это тренер»
вчера, 13:02
Михаил Шашилов: «От чего больше всего устаю? Наверное, от человеческой глупости в профессии»
вчера, 12:55
Евгений Гараничев: «Буду рад, если на международные старты допустят хотя бы кого-то из биатлонистов. В 2026 году это маловероятно»
вчера, 07:50
Бажин о смерти Баккена: «Очень много вопросов, на которые пока нет ответов. Мы с ним ровесники, бегали вместе»
вчера, 07:45
«Без соцсетей мне было бы намного проще». Доротея Вирер о внимании спонсоров перед домашней Олимпиадой
вчера, 06:35
Кирилл Бажин: «Мы вряд ли выступим на Кубке мира в этом сезоне. Но мы надеемся, что допустят в следующем»
вчера, 06:21
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Сборные Франции, Норвегии, Германии пробегут смешанную эстафету и сингл-микст
вчера, 21:11
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Магнуссон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
11 января, 14:54
Кубок IBU. Гигонна, Вольд, Герхардсен, Шово, Боте и Фихтнер одержали победы на этапе в Арбере
11 января, 13:33
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
11 января, 11:50
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
11 января, 11:47
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Франция вышла на первое место, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
13 декабря 2025, 15:35
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Ботн – 3-й
10 января, 12:16
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Минккинен вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я
8 января, 15:07
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Ботн – 2-й, Перро – 3-й
8 января, 12:16
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря 2025, 17:55