Дмитрий Губерниев: «Нам какое дело, готовы или нет олимпийские объекты? Это абсолютно нормальная история. В Сочи тоже были определенные сложности»

Губерниев назвал нормальной историей неготовность некоторых олимпийских объектов.

Дмитрий Губерниев высказался о неготовности некоторых олимпийских объектов в Италии.

Ранее стало известно, что первый тестовый матч на хоккейной арене «Санта‑Джулия» в Милане остановили из‑за дырки во льду. Также СМИ сообщали о сложностях с трассами для сноуборда.

«Нам какое дело до того, готовы или нет олимпийские объекты? Это абсолютно нормальная история.

На Олимпиаде в Афинах я ехал утром по грунтовой дороге на гребной канал, а возвращался после обеда уже по асфальтированной.

И у нас в Сочи были определенные сложности, хотя их, конечно, было меньше.

Сейчас, знаете, и многие спортсмены, и болельщики, и журналисты многое бы отдали, чтобы одним глазком взглянуть на недостроенные спортивные объекты на Олимпиаде в Милане», – сказал Губерниев.

«Давайте обратим внимание на наши объекты. Я сейчас нахожусь в Удмуртии, где мы с главой Республики говорим о том, что стадион нуждается в реконструкции. Понятно, что сама Удмуртия это не потянет, должно быть софинансирование.

Вот есть прекрасный стадион, но который уже устарел и морально, и материально. Вот давайте проведем реконструкцию тут.

И давайте обращать внимание на свою страну, а не думать о том, остался ли бульдозер в окрестностях Кортина-д’Ампеццо. Тем более, что окрестности там прекрасные», – цитирует Губерниева «Все про спорт».