Кубок мира. Эстафета. Жанмонно, Лампич, Брезаз-Буше и Эльвира Оберг были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход
Женская сборная Швеции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.
Кубок мира по биатлону-2025/26
Четвертый этап
Оберхоф, Германия
Эстафета, женщины
Лыжный ход
1-й этап
1. Лу Жанмонно (Франция) – 16.51,8
2. Эстере Вольфа (Литва) – 5,8
3. Селина Гротиан (Германия) – 6,2
4. Ребекка Пасслер (Италия) – 19,4
5. Анна Магнуссон (Швеция) – 28,7
6. Лена Репинч (Словения) – 29,8
2-й этап
1. Анамария Лампич (Словения) – 17.05,9
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 12,8
3. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 13,0
4. Камила Жук (Польша) – 14,9
5. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 15,1
6. Люсинда Андерсон (США) – 15,1
3-й этап
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 17.03,0
2. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 18,8
3. Ханна Оберг (Швеция) – 21,6
4. Венла Лехтонен (Финляндия) – 27,2
5. Маркета Давидова (Чехия) – 28,8
6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 33,1
4-й этап
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 17.18,9
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 6.5
3. Йоанна Якела (Польша) – 15,5
4. Анна Юппе (Австрия) – 16,8
5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 25,6
6. Франциска Пройс (Германия) – 39,3
Общее время лыжного хода
1. Швеция – 1:09.22,9
2. Франция – 8,4
3. Германия – 19,3
4. Финляндия – 39,9
5. Норвегия – 42,4
6. Словения – 1.20,3
Скорострельность
1. Норвегия – 4.43,2 (1+7)
2. Франция – 4.48,1 (0+8)
3. Чехия – 5.11,1 (3+11)
4. Украина – 5.14,3 (0+12)
5. Финляндия – 5.14,4 (3+9)
6. Швейцария – 5.17,1 (2+12)...
9. Германия – 5.44,7 (1+13)