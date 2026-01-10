Кубок мира. Эстафета. Жанмонно, Лампич, Брезаз-Буше и Эльвира Оберг были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход

Шведские биатлонистки показали лучший лыжный ход в эстафете на Кубке мира.

Женская сборная Швеции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Кубок мира по биатлону-2025/26 Четвертый этап Оберхоф, Германия Эстафета, женщины Лыжный ход 1-й этап 1. Лу Жанмонно (Франция) – 16.51,8 2. Эстере Вольфа (Литва) – 5,8 3. Селина Гротиан (Германия) – 6,2 4. Ребекка Пасслер (Италия) – 19,4 5. Анна Магнуссон (Швеция) – 28,7 6. Лена Репинч (Словения) – 29,8 2-й этап 1. Анамария Лампич (Словения) – 17.05,9 2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 12,8 3. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 13,0 4. Камила Жук (Польша) – 14,9 5. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 15,1 6. Люсинда Андерсон (США) – 15,1 3-й этап 1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 17.03,0 2. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 18,8 3. Ханна Оберг (Швеция) – 21,6 4. Венла Лехтонен (Финляндия) – 27,2 5. Маркета Давидова (Чехия) – 28,8 6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 33,1 4-й этап 1. Эльвира Оберг (Швеция) – 17.18,9 2. Суви Минккинен (Финляндия) – 6.5 3. Йоанна Якела (Польша) – 15,5 4. Анна Юппе (Австрия) – 16,8 5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 25,6 6. Франциска Пройс (Германия) – 39,3 Общее время лыжного хода 1. Швеция – 1:09.22,9 2. Франция – 8,4 3. Германия – 19,3 4. Финляндия – 39,9 5. Норвегия – 42,4 6. Словения – 1.20,3 Скорострельность 1. Норвегия – 4.43,2 (1+7) 2. Франция – 4.48,1 (0+8) 3. Чехия – 5.11,1 (3+11) 4. Украина – 5.14,3 (0+12) 5. Финляндия – 5.14,4 (3+9) 6. Швейцария – 5.17,1 (2+12)... 9. Германия – 5.44,7 (1+13)