  • Кубок мира. Эстафета. Жанмонно, Лампич, Брезаз-Буше и Эльвира Оберг были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход
0

Кубок мира. Эстафета. Жанмонно, Лампич, Брезаз-Буше и Эльвира Оберг были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход

Шведские биатлонистки показали лучший лыжный ход в эстафете на Кубке мира.

Женская сборная Швеции по биатлону показала лучший лыжный ход в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2025/26

Четвертый этап

Оберхоф, Германия

Эстафета, женщины

Лыжный ход

1-й этап

1. Лу Жанмонно (Франция) – 16.51,8

2. Эстере Вольфа (Литва) – 5,8

3. Селина Гротиан (Германия) – 6,2

4. Ребекка Пасслер (Италия) – 19,4

5. Анна Магнуссон (Швеция) – 28,7

6. Лена Репинч (Словения) – 29,8

2-й этап

1. Анамария Лампич (Словения) – 17.05,9

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 12,8

3. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 13,0

4. Камила Жук (Польша) – 14,9

5. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 15,1

6. Люсинда Андерсон (США) – 15,1

3-й этап

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 17.03,0

2. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 18,8

3. Ханна Оберг (Швеция) – 21,6

4. Венла Лехтонен (Финляндия) – 27,2

5. Маркета Давидова (Чехия) – 28,8

6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 33,1

4-й этап

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 17.18,9

2. Суви Минккинен (Финляндия) – 6.5

3. Йоанна Якела (Польша) – 15,5

4. Анна Юппе (Австрия) – 16,8

5. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 25,6

6. Франциска Пройс (Германия) – 39,3

Общее время лыжного хода

1. Швеция – 1:09.22,9

2. Франция – 8,4

3. Германия – 19,3

4. Финляндия – 39,9

5. Норвегия – 42,4

6. Словения – 1.20,3

Скорострельность

1. Норвегия – 4.43,2 (1+7)

2. Франция – 4.48,1 (0+8)

3. Чехия – 5.11,1 (3+11)

4. Украина – 5.14,3 (0+12)

5. Финляндия – 5.14,4 (3+9)

6. Швейцария – 5.17,1 (2+12)...

9. Германия – 5.44,7 (1+13)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
