Томмазо Джакомель: «Оберхоф – это школа биатлона. Все считали, что с 6 промахами не стоит ждать ничего хорошего. Не думаю, что я сегодня заслужил победу»

Джакомель: Оберхоф – школа биатлона, сегодня я не заслужил победу, но выиграл.

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель считает, что не заслужил победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Джакомель выиграл, несмотря на 6 промахов в гонке, и стал лидером общего зачета. Вторым финишировал норвежец Ульдал (+4,5 секунды; 4 промаха), третьим – швед Себастьян Самуэльссон (+8,8 секунды; 6 промахов).

«На мой взгляд, Оберхоф – это школа биатлона. Все, включая меня, считали, что с шестью промахами не стоит ждать ничего хорошего. Не думаю, что я заслужил победу со своим сегодняшним выступлением, но все-таки я выиграл - тут уж как есть!

В Рупольдинге я надену желтый биб, хотя считаю, что сильнейший биатлонист на данный момент – это Йохан-Олав (Ботн, пропускающий этап в Оберхофе – Спортс’’). Сейчас его здесь нет, и я бы предпочел забрать желтую майку в борьбе, а не из-за его самочувствия. Это слегка расстраивает, но я уверен, что впереди у нас еще много борьбы в следующих гонках», – сказал Джакомель.