Джакомель одержал пятую победу на этапах Кубка мира, у Ульдала – 6-й подиум, у Самуэльссона – 26-й
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель одержал пятую победу в карьере в личных гонках на этапах Кубка мира.
Сегодня Джакомель стал лучшим в пасьюте в Оберхофе. Всего на его счету 14 подиумов (5-7-2).
Норвежец Мартин Ульдал занял второе место и в шестой раз поднялся на пьедестал (1-3-2).
Для шведа Себастьяна Самуэльссона, который финишировал третьим, попадание в призы стало 26-м (7-10-9).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
