Кубок мира. Понсилуома был быстрейшим на лыжне в гонке преследования, Самуэльссон уступил 23 секунды, Джакомель – 55, Пидручный показал лучшее чистое время пасьюта
Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Поляк Ян Гунька был быстрейшим в стрельбе, украинец Дмитрий Пидручный – с лучшим чистым временем пасьюта.
Победителем гонки стал итальянец Томмазо Джакомель.
Кубок мира по биатлону-2025/26
4-й этап
Оберхоф, Германия
Мужчины, гонка преследования
Лыжный ход
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 30.35,0
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 13,3
3. Эрик Перро (Франция) – 21,2
4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 23,4
5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 39,1
6. Фабьен Клод (Франция) – 41,0
7. Витезслав Горниг (Чехия) – 45,0
8. Оскар Ломбардо (Франция) – 46,4
9. Филипп Наврат (Германия) – 47,1
10. Дмитрий Пидручный (Украина) – 48,3
11. Мартин Ульдал (Норвегия) – 52,6
12. Давид Цобель (Германия) – 54,5
13. Томмазо Джакомель (Италия) – 55,0
Скорострельность
1. Ян Гунька (Польша) – 1.28,6 (2)
2. Миха Довжан (Словения) – 1.36,5 (2)
3. Юстус Штрелов (Германия) – 1.42,1 (3)
4. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.44,4 (1)
5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.44,9 (4)...
14. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.49,3 (6)...
22. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.55,4 (6)...
37. Мартин Ульдал (Норвегия) – 2.03,4 (4)
Чистое время пасьюта
1. Дмитрий Пидручный (Украина) – 35.28,1
2. Витезслав Горниг (Чехия) – 17,0
3. Фабьен Клод (Франция) – 36,4
4. Ян Гунька (Польша) – 49,3
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 53,7
6. Оскар Ломбардо (Франция) – 55,1
7. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.04,2
8. Гжегож Галица (Польша) – 1.06,2
9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.06,3
10. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.19,4
11. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.20,8...
14. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.25,1...
23. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.47,3