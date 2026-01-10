  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Понсилуома был быстрейшим на лыжне в гонке преследования, Самуэльссон уступил 23 секунды, Джакомель – 55, Пидручный показал лучшее чистое время пасьюта
0

Кубок мира. Понсилуома был быстрейшим на лыжне в гонке преследования, Самуэльссон уступил 23 секунды, Джакомель – 55, Пидручный показал лучшее чистое время пасьюта

Понсилуома показал лучший лыжный ход в пасьюте Оберхофа.

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Поляк Ян Гунька был быстрейшим в стрельбе, украинец Дмитрий Пидручный – с лучшим чистым временем пасьюта.

Победителем гонки стал итальянец Томмазо Джакомель.

Кубок мира по биатлону-2025/26

4-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины, гонка преследования

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 30.35,0

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 13,3

3. Эрик Перро (Франция) – 21,2

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 23,4

5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 39,1

6. Фабьен Клод (Франция) – 41,0

7. Витезслав Горниг (Чехия) – 45,0

8. Оскар Ломбардо (Франция) – 46,4

9. Филипп Наврат (Германия) – 47,1

10. Дмитрий Пидручный (Украина) – 48,3

11. Мартин Ульдал (Норвегия) – 52,6

12. Давид Цобель (Германия) – 54,5

13. Томмазо Джакомель (Италия) – 55,0

Скорострельность

1. Ян Гунька (Польша) – 1.28,6 (2)

2. Миха Довжан (Словения) – 1.36,5 (2)

3. Юстус Штрелов (Германия) – 1.42,1 (3)

4. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.44,4 (1)

5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.44,9 (4)...

14. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.49,3 (6)...

22. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.55,4 (6)...

37. Мартин Ульдал (Норвегия) – 2.03,4 (4)

Чистое время пасьюта

1. Дмитрий Пидручный (Украина) – 35.28,1

2. Витезслав Горниг (Чехия) – 17,0

3. Фабьен Клод (Франция) – 36,4

4. Ян Гунька (Польша) – 49,3

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 53,7

6. Оскар Ломбардо (Франция) – 55,1

7. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.04,2

8. Гжегож Галица (Польша) – 1.06,2

9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.06,3

10. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.19,4

11. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.20,8...

14. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.25,1...

23. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.47,3

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoОберхоф
logoКубок мира по биатлону
logoЯн Гунька
logoсборная Германии
logoЮстус Штрелов
logoсборная Италии по биатлону
logoТеро Сеппяля
logoЙоша Буркхальтер
logoсборная Словении
logoТоммазо Джакомель
logoсборная Польши
logoМиха Довжан
logoсборная Норвегии
logoМартин Ульдал
logoСебастьян Самуэльссон
logoсборная Швеции
logoКентен Фийон-Майе
logoОскар Ломбардо
logoВитезслав Горниг
logoЭрик Перро
logoДмитрий Пидручный
logoМартин Понсилуома
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoГжегож Галица
logoсборная Украины
logoФабьен Клод
logoДавид Цобель
logoФилипп Наврат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Ботн пропустит этап Кубка мира в Рупольдинге. Его заменит Аспенес
вчера, 17:38
Кубок мира. Эстафета. Жанмонно, Симон и Брезаз-Буше побегут за Францию, сестры Оберг – за Швецию, Вирер и Виттоцци – за Италию
вчера, 17:24
Юрий Каминский: «Предавая тренера, спортсмен предает себя. Отсюда чаще всего страдает результат»
вчера, 14:23
Андрей Падин: «Никогда не смогу простить спортсмену предательство. Каждый тренер вкладывает в спортсмена свою душу»
вчера, 13:55
Артем Истомин: «Нельзя сильно сближаться со спортсменом. Всегда должно быть понимание, что спортсмен – это спортсмен, а тренер – это тренер»
вчера, 13:02
Михаил Шашилов: «От чего больше всего устаю? Наверное, от человеческой глупости в профессии»
вчера, 12:55
Евгений Гараничев: «Буду рад, если на международные старты допустят хотя бы кого-то из биатлонистов. В 2026 году это маловероятно»
вчера, 07:50
Бажин о смерти Баккена: «Очень много вопросов, на которые пока нет ответов. Мы с ним ровесники, бегали вместе»
вчера, 07:45
«Без соцсетей мне было бы намного проще». Доротея Вирер о внимании спонсоров перед домашней Олимпиадой
вчера, 06:35
Кирилл Бажин: «Мы вряд ли выступим на Кубке мира в этом сезоне. Но мы надеемся, что допустят в следующем»
вчера, 06:21
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Сборные Франции, Норвегии, Германии пробегут смешанную эстафету и сингл-микст
вчера, 21:11
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Магнуссон – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я
11 января, 14:54
Кубок IBU. Гигонна, Вольд, Герхардсен, Шово, Боте и Фихтнер одержали победы на этапе в Арбере
11 января, 13:33
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
11 января, 11:50
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия лидирует, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
11 января, 11:47
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Франция вышла на первое место, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
13 декабря 2025, 15:35
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Ботн – 3-й
10 января, 12:16
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Минккинен вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я
8 января, 15:07
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Ботн – 2-й, Перро – 3-й
8 января, 12:16
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Джакомель лидирует, Перро – 2-й, Кристиансен – 3-й
21 декабря 2025, 17:55