Кубок мира. Понсилуома был быстрейшим на лыжне в гонке преследования, Самуэльссон уступил 23 секунды, Джакомель – 55, Пидручный показал лучшее чистое время пасьюта

Понсилуома показал лучший лыжный ход в пасьюте Оберхофа.

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома показал лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Поляк Ян Гунька был быстрейшим в стрельбе, украинец Дмитрий Пидручный – с лучшим чистым временем пасьюта.

Победителем гонки стал итальянец Томмазо Джакомель.

Кубок мира по биатлону-2025/26

4-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины, гонка преследования

Лыжный ход

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 30.35,0

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 13,3

3. Эрик Перро (Франция) – 21,2

4. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 23,4

5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 39,1

6. Фабьен Клод (Франция) – 41,0

7. Витезслав Горниг (Чехия) – 45,0

8. Оскар Ломбардо (Франция) – 46,4

9. Филипп Наврат (Германия) – 47,1

10. Дмитрий Пидручный (Украина) – 48,3

11. Мартин Ульдал (Норвегия) – 52,6

12. Давид Цобель (Германия) – 54,5

13. Томмазо Джакомель (Италия) – 55,0

Скорострельность

1. Ян Гунька (Польша) – 1.28,6 (2)

2. Миха Довжан (Словения) – 1.36,5 (2)

3. Юстус Штрелов (Германия) – 1.42,1 (3)

4. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.44,4 (1)

5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.44,9 (4)...

14. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.49,3 (6)...

22. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.55,4 (6)...

37. Мартин Ульдал (Норвегия) – 2.03,4 (4)

Чистое время пасьюта

1. Дмитрий Пидручный (Украина) – 35.28,1

2. Витезслав Горниг (Чехия) – 17,0

3. Фабьен Клод (Франция) – 36,4

4. Ян Гунька (Польша) – 49,3

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 53,7

6. Оскар Ломбардо (Франция) – 55,1

7. Йоша Буркхальтер (Швейцария) – 1.04,2

8. Гжегож Галица (Польша) – 1.06,2

9. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.06,3

10. Теро Сеппяля (Финляндия) – 1.19,4

11. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1.20,8...

14. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.25,1...

23. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.47,3