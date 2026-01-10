Умер победитель этапов Кубка мира Валерий Носков. Ему было 59 лет

Умер победитель этапов Кубка мира по биатлону Валерий Носков.

Победитель этапов Кубка мира по биатлону в эстафетах Валерий Носков скончался в возрасте 59 лет.

Об этом сообщил Союз биатлонистов России (СБР). Причины смерти не уточняются.

Носков дебютировал за сборную СССР на Кубке мира-1989/90, в этом сезоне занял 15-е место в общем зачете. В январе 1990 года побеждал в составе эстафеты в Рупольдинге, в декабре того же года – в Альбервиле. Был призером чемпионатов СССР.

После окончания спортивной карьеры работал тренером в ЦСКА, а также главным арбитром соревнований «Афганская лыжня».