  • Анастасия Халили: «Поставили диагноз астенический синдром. Температура может подниматься и месяц, и два. Ничего страшного нет, мои анализы в норме»
Биатлонистке Анастасии Халили диагностировали астенический синдром.

Биатлонистка Анастасия Халили рассказала, что ей диагностировали астенический синдром, при котором проявляется повышенная утомляемость.

Халили в четверг вышла на старт индивидуальной гонки на чемпионате России в Ижевске, но не финишировала. Ранее 26-летняя спортсменка не соревновалась полтора месяца.

«Не скажу, что я сильно болела, у меня просто был кашель. Потом, когда прошел кашель, появилась субфебрильная температура около 37,3, которая до сих пор поднимается уже 1,5 месяца. Поставили диагноз астенический синдром. Непонятно, после коронавируса или гриппа. Суть в том, что нарушилась терморегуляция, и температура может подниматься и месяц, и два. Ничего в этом страшного нет, главное – я ее не чувствую, мои анализы в норме.

Провела хороший сбор в Сочи, выполнила весь тренировочный план. Температура поднималась после скоростной работы, но было хорошее состояние. Мы думали, что я здесь, в Ижевске, покажу хороший результат, что, возможно, я вернулась в прежнюю форму. Может, акклиматизация, может, психосоматика, не знаю, но проснулась я без ощущения, что будет гонка, не было мандража. Как я вижу дальнейшее развитие событий? Я не знаю, что делать.

Главным стартом обозначен Сочи (февральский этап Кубка Содружества – Спортс’’). Весь настрой направлен туда. Никакие рейтинги меня не спасут, поскольку пропустила 10 гонок. На высоте я чувствую себя хорошо, поэтому настраиваюсь на Сочи. Еще надеюсь выступить в Рыбинске (этап Кубка России) и Раубичах (этап Кубка Содружества).

Не знаю, как из этого выкарабкаться. Хотелось бы достойно выступить в этом сезоне, учитывая, что я провела хорошее лето. Но в один миг все просто рухнуло», – рассказала Халили.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
чемпионат России
logoсборная России жен
logoАнастасия Халили (Гореева)
