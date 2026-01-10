Наталия Шевченко после победы в сингл-миксте: «Хочется больше таких гонок, пробовать разные команды, миксовать. Думаю, зрителям будет тоже интересно»
Наталия Шевченко: хочется больше таких гонок, как сингл-микст чемпионата России.
Биатлонистка Наталия Шевченко хотела бы видеть больше таких гонок, как сингл-микст на чемпионате России в Ижевске.
Шевченко завоевала золото вместе с Кириллом Бажиным. Второе место заняли Анастасия Зырянова и Рустам Каюмов, третье – Виктория Сливко и Михаил Бурундуков.
«Ветра не было, был высокий темп, приходилось догонять Вику Сливко на третьем этапе. Таких гонок хочется больше, хочется пробовать разные команды, миксовать. Думаю, зрителям будет тоже интересно», – сказала Шевченко.
«Наташа ходом отыграла на втором этапе. Сегодня была скоростная трасса, маленькие отрывы. Мы планировали сбегать вместе еще в декабре, но тогда гонку отменили из‑за холода», – добавил Бажин.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
