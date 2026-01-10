Каюмов о серебре в сингл-миксте: «Рассчитывал, что Зырянова будет вывозить всю гонку. В такой эстафете думать вообще не получается»
Каюмов о серебре ЧР: я рассчитывал, что Зырянова вывезет весь сингл-микст.
Биатлонист Рустам Каюмов высказался о сингл-миксте на чемпионате России в Ижевске, где он взял серебро вместе с Анастасией Зыряновой.
Гонку выиграли Наталия Шевченко и Кирилл Бажин, третьими стали Виктория Сливко и Михаил Бурундуков.
«Рассчитывал, что Зырянова будет вывозить всю гонку. В предыдущих гонках у нее был достаточно хороший процент в стрельбе. Думаю, что благодаря этому и у меня получилось хорошо стрелять. Я не переживал. В такой эстафете думать вообще не получается, все очень быстро. Нужно уметь собраться в максимально короткий период», – сказал Каюмов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
