Дмитрий Губерниев: «Уровень стрельбы – болевая точка нашего биатлона. Эти навыки развиваются в условиях жесткой конкуренции»

Губерниев: уровень стрельбы – это болевая точка нашего биатлона.

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил уровень стрельбы в российском биатлоне.

«С приходом Юрловой стрельба биатлонисток, с которыми она работает, стала лучше. Уровень стрельбы – это болезненная тема и болевая точка нашего биатлона. Эти навыки развиваются в условиях жесткой конкуренции. А конкуренция с белорусами у нас на внутренних стартах не такая, как на Кубке мира.

Юрлова права во всем. Но наши биатлонисты работают для того, чтобы быть во всеоружии, когда вернемся на мировую арену», – сказал Губерниев.

Юрлова о стрельбе российских биатлонистов: «Рисковать мы перестали однозначно. Допускаю, что сказывается отсутствие международных стартов»