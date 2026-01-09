Дмитрий Губерниев: «Уровень стрельбы – болевая точка нашего биатлона. Эти навыки развиваются в условиях жесткой конкуренции»
Губерниев: уровень стрельбы – это болевая точка нашего биатлона.
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил уровень стрельбы в российском биатлоне.
«С приходом Юрловой стрельба биатлонисток, с которыми она работает, стала лучше. Уровень стрельбы – это болезненная тема и болевая точка нашего биатлона. Эти навыки развиваются в условиях жесткой конкуренции. А конкуренция с белорусами у нас на внутренних стартах не такая, как на Кубке мира.
Юрлова права во всем. Но наши биатлонисты работают для того, чтобы быть во всеоружии, когда вернемся на мировую арену», – сказал Губерниев.
Юрлова о стрельбе российских биатлонистов: «Рисковать мы перестали однозначно. Допускаю, что сказывается отсутствие международных стартов»
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости