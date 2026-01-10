196

⚡ Кубок мира. Эстафета. Женская сборная Франции победила, Норвегия – 2-я, Германия – 3-я

Женская сборная Франции победила в эстафете на Кубке мира в Оберхофе.

10 января женская сборная Франции одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2025/26

4-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины, эстафета

1. Франция (Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жюстин Брезаз-Буше, Жюлия Симон) – 1:18.21,9 (0+8)

2. Норвегия (Марте Крокстад Юхансен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Каролине Кноттен, Марен Киркеэйде) – 53,7 (1+7)

3. Германия (Селина Гротиан, Юлия Таннхаймер, Янина Хеттих-Вальц, Франциска Пройс) – 1.28,4 (1+13)...

5. Швеция (Анна Магнуссон, Анна-Карин Хейденберг, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) – 2.42,8 (2+16)...

10. Италия (Ребекка Пасслер, Микела Каррара, Линда Цингерле, Ханна Аухенталлер) – 3.33,3 (1+15)

11. Чехия (Джессика Йислова, Люция Харватова, Маркета Давидова, Тереза Воборникова) – 3.53,8 (3+11)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
