❄️ Кубок мира. Джакомель выиграл гонку преследования, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й

Джакомель выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе. Кубок мира по биатлону-2025/26 4-й этап Оберхоф, Германия Мужчины, гонка преследования 1. Томмазо Джакомель (Италия) – 37.15,4 (6) 2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 4,5 (4) 3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 8,8 (6) 4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 11,4 (5) 5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 12,4 (6) 6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 14,0 (4) 7. Дмитрий Пидручный (Украина) – 20,7 (1) 8. Эрик Перро (Франция) – 25,7 (5) 9. Фабьен Клод (Франция) – 31,1 (3) 10. Лукас Хофер (Италия) – 35,4 (3)