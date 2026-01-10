❄️ Кубок мира. Джакомель выиграл гонку преследования, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й
Джакомель выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Кубок мира по биатлону-2025/26
4-й этап
Оберхоф, Германия
Мужчины, гонка преследования
1. Томмазо Джакомель (Италия) – 37.15,4 (6)
2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 4,5 (4)
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 8,8 (6)
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 11,4 (5)
5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 12,4 (6)
6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 14,0 (4)
7. Дмитрий Пидручный (Украина) – 20,7 (1)
8. Эрик Перро (Франция) – 25,7 (5)
9. Фабьен Клод (Франция) – 31,1 (3)
10. Лукас Хофер (Италия) – 35,4 (3)
