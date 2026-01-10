71

❄️ Кубок мира. Джакомель выиграл гонку преследования, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й

Джакомель выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2025/26

4-й этап

Оберхоф, Германия

Мужчины, гонка преследования

1. Томмазо Джакомель (Италия) – 37.15,4 (6)

2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 4,5 (4)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 8,8 (6)

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 11,4 (5)

5. Мартин Понсилуома (Швеция) – 12,4 (6)

6. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 14,0 (4)

7. Дмитрий Пидручный (Украина) – 20,7 (1)

8. Эрик Перро (Франция) – 25,7 (5)

9. Фабьен Клод (Франция) – 31,1 (3)

10. Лукас Хофер (Италия) – 35,4 (3)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
