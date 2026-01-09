Васильев считает, что Олимпиаду не нужно показывать в России: «МОК поиздевался над нашими спортсменами, а мы еще должны платить деньги за трансляции»

Васильев о показе Олимпиады: зачем нам смотреть на победы стероидных норвежцев?.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что Игры-2026 не нужно показывать в России.

– Нужно ли транслировать Олимпиаду в России? Мнения на этот счет разделились.

– Думаю, что не стоит абсолютно. Во-первых, государству нужно тратить серьезные деньги на покупку телеправ. А транслировать что? Победы стероидных норвежцев? Зачем это смотреть нам? Тот, кто очень хочет смотреть отдельные виды спорта на Олимпиаде, может спокойно оплатить трансляцию в интернете и смотреть ее через телевизор.

А так я не понимаю, зачем тратить большие деньги на трансляцию, когда практически нет наших спортсменов. Получается, МОК поиздевался над российскими спортсменами, а мы еще должны платить им деньги за трансляции, – сказал Васильев.