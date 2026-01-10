❄️ Чемпионат России. Шевченко и Бажин победили в сингл-миксте, Зырянова и Каюмов – 2-е, Сливко и Бурундуков – 3-и, Метеля и Серохвостов – 7-е

  • Спортс
Шевченко и Бажин выиграли сингл-микст на чемпионате России по биатлону.

Биатлонисты Наталия Шевченко и Кирилл Бажин выиграли сингл-микст на чемпионате России в Ижевске.

Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону-2026

«Ижевская винтовка»

Ижевск

Сингл-микст

1. Наталия Шевченко – Кирилл Бажин (Свердловская область-1) – 35.22,1 (0+7)

2. Анастасия Зырянова – Рустам Каюмов (Московская область-2) – 4,9 (0+4)

3. Виктория Сливко – Михаил Бурундуков (Тюменская область-1) – 25,5 (0+8)

4. Анастасия Томшина – Евгений Сидоров (Красноярский край-1) – 29,4 (0+5)

5. Ирина Шаклеина – Никита Лобастов (Беларусь-2) – 29,5 (1+9)

6. Тамара Дербушева – Савелий Коновалов (Свердловская область-2) – 31,8 (0+6)

7. Виктория Метеля – Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра-1) – 55,2 (1+11)

8. Ксения Довгая – Александр Логинов (Тюменская область-2) – 58,3 (2+7)

9. Екатерина Суханова – Андрей Крутов (ХМАО-Югра-2) – 1.12,7 (0+3)

10. Кристина Резцова – Карим Халили (Московская область-1) – 1.28,5 (2+12)

11. Ксения Воробей – Степан Данилов (Беларусь-1) – 1.28,5 (2+12)...

18. Елизавета Бурундукова – Антон Бабиков (Башкортостан-1) – 2.00,3 (1+15)

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Ижевске

