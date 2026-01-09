Александр Тихонов: «Нельзя оставлять страну без показа Олимпиады. Это событие мирового масштаба»

Александр Тихонов: нельзя оставлять страну без показа Олимпиады.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Игры-2026 нужно показывать в России.

«Капиталисты же готовы продать все, только покупайте. До Олимпиады осталось всего ничего. Надо было раньше думать. Как оставить нас без просмотра Олимпиады? Жаль, если не будут показывать в России. Будем искать методы. Это событие мирового масштаба, к которому стремится весь мир.

Я не знаю человека на земном шаре, который не хотел бы стать олимпийским чемпионом. Но это дано единицам, избранным Богом. Я это прекрасно знаю. Этому событию нет равных.

Нельзя оставлять страну без показа Олимпиады. Россия была великой спортивной державой. Мы составляли конкуренцию норвежцам на зимних Олимпиадах. А на летних – американцам. Только мы. И были очень громкие победы. Их забывать нельзя», – сказал Тихонов.