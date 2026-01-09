Виктор Майгуров: «Если говорить об инвентаре и оборудовании, то у нас сейчас все есть. Иногда возникают сложности с патронами из-за логистики»
Майгуров: у российских биатлонистов сейчас нет проблем с инвентарем.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российские спортсмены обеспечены всем необходимым для тренировок и соревнований.
«Если говорить об инвентаре и оборудовании, то у нас сейчас все есть. Иногда возникают сложности с патронами из-за логистики, потому что из Европы сейчас не все быстро приезжает. Нет такого, что мы что-то останавливаем, потому что чего-то не хватает», – сказал Майгуров.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
